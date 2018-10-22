это касается ОСТАЛЬНЫХ банков,отличных от Конкорда,куда предпочтительнее вложить гривну,если валюты докупать не нужно,например Скай,отп,пумб,глобус,кристал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:32
это касается ОСТАЛЬНЫХ банков,отличных от Конкорда,куда предпочтительнее вложить гривну,если валюты докупать не нужно,например Скай,отп,пумб,глобус,кристал
никому не верю
Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:46
Re: Конкорд
Так 2 недели осталось?
Сегодня был неприятно удивлен желанием Коко снять комисс при п2п своих денег с доходной в иконе, вроде ж не было?
Отправил другим образом таки без комиссии
Востаннє редагувалось Alex_ki в П'ят 19 жов, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:57
Re: Конкорд
Коваль даже не подозревает, какая смена ему тут растёт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:09
Re: Конкорд
Исправился)
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Додано: Пон 22 жов, 2018 09:58
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:47
Может кто-то озвучить примерные правила игры чтобы не попасть Аполлонычу под раздачу ?
Интересуют разовые/суточные/месячные лимиты на входящий п2п и исходящий сэп
Додано: Вів 23 жов, 2018 14:29
я думаю что унифицированные правила вряд ли существуют. Потому как у каждого своя анкета, своя история. И там где кому-то без проблем пропустят полтишок, другому и пятнашку зарубят. Поэтому тут надо работать интуитивно. Но как саперу, ошибиться можно лишь однажды.
Додано: Вів 23 жов, 2018 14:33
Не сгущайте, коллеги уже писали отмазки, и прокатило.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 14:35
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Додано: Вів 23 жов, 2018 15:44
если использовать карту inJoy в долларах для размещение депо, то при выплате процентов и возврате депозита на карту будет комиссия? или всё работает правильно и как жужно?
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