|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:54
wig написав: Flamingo написав:
Но как саперу, ошибиться можно лишь однажды.
Не сгущайте, коллеги уже писали отмазки, и прокатило.
Как кому повезло.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13862
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1050 раз.
- Подякували: 1148 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:11
BBC написав: wig написав: Flamingo написав:
Но как саперу, ошибиться можно лишь однажды.
Не сгущайте, коллеги уже писали отмазки, и прокатило.
Как кому повезло.
Вот именно. Насколько я помню тут писали и о том, чтобы были случаи из разряда "с вещами на выход".
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 926
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему