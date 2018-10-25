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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 482483484485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:54

  wig написав:
  Flamingo написав:Но как саперу, ошибиться можно лишь однажды.

Не сгущайте, коллеги уже писали отмазки, и прокатило.

Как кому повезло.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:11

  BBC написав:
  wig написав:
  Flamingo написав:Но как саперу, ошибиться можно лишь однажды.

Не сгущайте, коллеги уже писали отмазки, и прокатило.

Как кому повезло.

Вот именно. Насколько я помню тут писали и о том, чтобы были случаи из разряда "с вещами на выход".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:27

  uaprofi написав:если использовать карту inJoy в долларах для размещение депо, то при выплате процентов и возврате депозита на карту будет комиссия? или всё работает правильно и как жужно?

Все работает как нужно :)
Выплата процентов и возврат депозита не являются внешним пополнением счета
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:02

Сервер предприятия Конкорд Банк не отвечает на запросы. Попробуйте повторить операцию позже.
Сломалась тропинка из привата... :(
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:04

Успел отправить, теперь, вот, висим.
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wig
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  #<1 ... 482483484485
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