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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:54
wig написав: Flamingo написав:
Но как саперу, ошибиться можно лишь однажды.
Не сгущайте, коллеги уже писали отмазки, и прокатило.
Как кому повезло.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 23 жов, 2018 21:11
BBC написав: wig написав: Flamingo написав:
Но как саперу, ошибиться можно лишь однажды.
Не сгущайте, коллеги уже писали отмазки, и прокатило.
Как кому повезло.
Вот именно. Насколько я помню тут писали и о том, чтобы были случаи из разряда "с вещами на выход".
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Flamingo
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:27
uaprofi написав:
если использовать карту inJoy
в долларах для размещение депо, то при выплате процентов и возврате депозита на карту будет комиссия? или всё работает правильно и как жужно?
Все работает как нужно
Выплата процентов и возврат депозита не являются внешним пополнением счета
Concord bank: concord.ua
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:02
Сервер предприятия Конкорд Банк не отвечает на запросы. Попробуйте повторить операцию позже.
Сломалась тропинка из привата...
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:04
Успел отправить, теперь, вот, висим.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:49
wig написав:
Успел отправить, теперь, вот, висим.
Уже все исправили, спасибо
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 530
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 24 раз.
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- Профіль
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