Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:54
wig написав: Flamingo написав:
Но как саперу, ошибиться можно лишь однажды.
Не сгущайте, коллеги уже писали отмазки, и прокатило.
Как кому повезло.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 23 жов, 2018 21:11
BBC написав: wig написав: Flamingo написав:
Но как саперу, ошибиться можно лишь однажды.
Не сгущайте, коллеги уже писали отмазки, и прокатило.
Как кому повезло.
Вот именно. Насколько я помню тут писали и о том, чтобы были случаи из разряда "с вещами на выход".
Flamingo
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:27
uaprofi написав:
если использовать карту
inJoy
в долларах для размещение депо, то при выплате процентов и возврате депозита на карту будет комиссия? или всё работает правильно и как жужно?
Все работает как нужно
Выплата процентов и возврат депозита не являются внешним пополнением счета
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:02
Сервер предприятия Конкорд Банк не отвечает на запросы. Попробуйте повторить операцию позже.
Сломалась тропинка из привата...
Asdушный
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:04
Успел отправить, теперь, вот, висим.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:49
wig написав:
Успел отправить, теперь, вот, висим.
Уже все исправили, спасибо
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Подякував: 16 раз.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:39
https://concord.ua/ru/news/z-24.11.2018 ... ih-paketiv
На сайте банка уже висит новость, что с 24.11.2018 будет изменен размер процентной ставки, по которой начисляются проценты на остаток собственных средств клиента на счёте по Тарифным пакетам:
Доходная Социальная inJOY ITEM-2018
С 24.11.2018 г. он будет составлять 11% годовых по счетам в гривне.
P.S. Оставлю на карте тысячу-другую тогда, не более...
Востаннє редагувалось
Vorlon
в П'ят 26 жов, 2018 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:41
Vorlon написав:
На сайте банка уже висит новость, что с 24.11.2018 будет изменен размер процентной ставки, по которой начисляются проценты на остаток собственных средств клиента на счёте по Тарифным пакетам:
Доходная Социальная inJOY ITEM-2018
С 24.11.2018 г. он будет составлять 11% годовых по счетам в гривне.
Переликвидность?
la9
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:47
Було-було, але такого ще НІКОЛИ!
Завтра, у суботу, з 13.00 до 14.00 співзасновник Конкорд банку ОСОБИСТО приймає дзвінки у нашому call-центрі! За телефонами (050), (068), (056) 734 50 05 ви зможете залишити будь-яку скаргу чи будь-яку пропозицію акціонеру банку Елена Соседка (Elena Sosyedka) Ще ніколи не було такої можливості "бути почутим" настільки, щоб ваш дзвінок негайно став причиною змін у нашому банку! Чекаємо завтра на дзвінки Звоним?
Vorlon
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:48
Значит пересядем на другое транспортное средство на ближайшей остановке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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