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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 483484485486>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:54

  wig написав:
  Flamingo написав:Но как саперу, ошибиться можно лишь однажды.

Не сгущайте, коллеги уже писали отмазки, и прокатило.

Как кому повезло.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:11

  BBC написав:
  wig написав:
  Flamingo написав:Но как саперу, ошибиться можно лишь однажды.

Не сгущайте, коллеги уже писали отмазки, и прокатило.

Как кому повезло.

Вот именно. Насколько я помню тут писали и о том, чтобы были случаи из разряда "с вещами на выход".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:27

  uaprofi написав:если использовать карту inJoy в долларах для размещение депо, то при выплате процентов и возврате депозита на карту будет комиссия? или всё работает правильно и как жужно?

Все работает как нужно :)
Выплата процентов и возврат депозита не являются внешним пополнением счета
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:02

Сервер предприятия Конкорд Банк не отвечает на запросы. Попробуйте повторить операцию позже.
Сломалась тропинка из привата... :(
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:04

Успел отправить, теперь, вот, висим.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:49

  wig написав:Успел отправить, теперь, вот, висим.

Уже все исправили, спасибо :)
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:39

https://concord.ua/ru/news/z-24.11.2018 ... ih-paketiv

На сайте банка уже висит новость, что с 24.11.2018 будет изменен размер процентной ставки, по которой начисляются проценты на остаток собственных средств клиента на счёте по Тарифным пакетам:
  • Доходная
  • Социальная
  • inJOY
  • ITEM-2018
С 24.11.2018 г. он будет составлять 11% годовых по счетам в гривне.

P.S. Оставлю на карте тысячу-другую тогда, не более...
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 26 жов, 2018 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:41

  Vorlon написав:На сайте банка уже висит новость, что с 24.11.2018 будет изменен размер процентной ставки, по которой начисляются проценты на остаток собственных средств клиента на счёте по Тарифным пакетам:
  • Доходная
  • Социальная
  • inJOY
  • ITEM-2018
С 24.11.2018 г. он будет составлять 11% годовых по счетам в гривне.

Переликвидность? :shock:
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:47

Було-було, але такого ще НІКОЛИ!

Завтра, у суботу, з 13.00 до 14.00 співзасновник Конкорд банку ОСОБИСТО приймає дзвінки у нашому call-центрі! За телефонами (050), (068), (056) 734 50 05 ви зможете залишити будь-яку скаргу чи будь-яку пропозицію акціонеру банку Елена Соседка (Elena Sosyedka)
Ще ніколи не було такої можливості "бути почутим" настільки, щоб ваш дзвінок негайно став причиною змін у нашому банку!
Чекаємо завтра на дзвінки


Звоним?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:48

Значит пересядем на другое транспортное средство на ближайшей остановке :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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