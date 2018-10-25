|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:50
Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:50
Це слід колективну думку сформулювати...ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:05
Вопрос к представителю.
На сайте
Это означает, что на "Дохідна Contactless" всё останется по-прежнему?
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:18
Re: Конкорд
уффф, чемодан, вокзал, фарсик
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:23
Ага...4 прОцентних пункти в Фарса більше - це суттєво.
Але хто на Голді сидить під 14% той і буде сидіти...мабуть.
В Фарса на депозитці занадто багато обмежень по вільному руху грошенят.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:33
Голда же тока, первй год бесплатно?
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 26 жов, 2018 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:33
Оно то так, но с Голда обнал платный.
Там есть за что платить: бесплатный СЭП в обе стороны.
Но, голду новым клиентам сейчас не выдают.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:39
150 грн тонеє суттєво.
І обнал з Голди рєшабєльний...тільки б Аполон не взбудуражився б.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:41
Re: Конкорд
І відколи таке бізобразіє...треба Оленці дзвякнуть...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|