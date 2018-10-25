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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 483484485486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:50

Загоняют на https://concord.ua/uploads/redactor/5b98c9817c05a.pdf
la9
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 02.07.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:50

  Vorlon написав:
Було-було, але такого ще НІКОЛИ!

Завтра, у суботу, з 13.00 до 14.00 співзасновник Конкорд банку ОСОБИСТО приймає дзвінки у нашому call-центрі! За телефонами (050), (068), (056) 734 50 05 ви зможете залишити будь-яку скаргу чи будь-яку пропозицію акціонеру банку Елена Соседка (Elena Sosyedka)
Ще ніколи не було такої можливості "бути почутим" настільки, щоб ваш дзвінок негайно став причиною змін у нашому банку!
Чекаємо завтра на дзвінки


Звоним?

Це слід колективну думку сформулювати...ні?
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Повідомлень: 25872
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:05

Вопрос к представителю.
На сайте https://concord.ua/card "Дохідна" и "Дохідна Contactless" показаны как карты разных тарифных планов, хотя ссылки с тарифами - на один файл. Изменение %% ставки на "Дохідна Contactless" не анонсировано https://concord.ua/news/z-24.11.2018--v ... ih-paketiv.
Это означает, что на "Дохідна Contactless" всё останется по-прежнему? :?
la9
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 02.07.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:18

Re: Конкорд

уффф, чемодан, вокзал, фарсик :D
Hack-Stock
 
Повідомлень: 45
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:21

Точно, вовремя представитель барсука помог с депозитками :)
demichh
 
Повідомлень: 1831
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:23

  Hack-Stock написав:уффф, чемодан, вокзал, фарсик :D

Ага...4 прОцентних пункти в Фарса більше - це суттєво.
Але хто на Голді сидить під 14% той і буде сидіти...мабуть.
В Фарса на депозитці занадто багато обмежень по вільному руху грошенят.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:33

Голда же тока, первй год бесплатно?
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 26 жов, 2018 16:33, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:33

  Квесторе_поверніться написав:Але хто на Голді сидить під 14% той і буде сидіти...мабуть.

Оно то так, но с Голда обнал платный.
  demichh написав:Голда же тока, первй год бесплатно?

Там есть за что платить: бесплатный СЭП в обе стороны.
Но, голду новым клиентам сейчас не выдают.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:39

  demichh написав:Голда же тока, первй год бесплатно?

150 грн тонеє суттєво.
І обнал з Голди рєшабєльний...тільки б Аполон не взбудуражився б.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:41

Re: Конкорд

  wig написав:Но, голду новым клиентам сейчас не выдают.

І відколи таке бізобразіє...треба Оленці дзвякнуть...
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Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
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