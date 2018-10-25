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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 484485486487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:14

  Vorlon написав:
Було-було, але такого ще НІКОЛИ!

Завтра, у суботу, з 13.00 до 14.00 співзасновник Конкорд банку ОСОБИСТО приймає дзвінки у нашому call-центрі! За телефонами (050), (068), (056) 734 50 05 ви зможете залишити будь-яку скаргу чи будь-яку пропозицію акціонеру банку Елена Соседка (Elena Sosyedka)
Ще ніколи не було такої можливості "бути почутим" настільки, щоб ваш дзвінок негайно став причиною змін у нашому банку!
Чекаємо завтра на дзвінки


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доплата за 150 гривен и не нужно тут ныть
никому не верю
sens
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  #<1 ... 484485486487
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