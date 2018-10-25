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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:14
Vorlon написав:
Звоним?
Було-було, але такого ще НІКОЛИ!
Завтра, у суботу, з 13.00 до 14.00 співзасновник Конкорд банку ОСОБИСТО приймає дзвінки у нашому call-центрі! За телефонами (050), (068), (056) 734 50 05 ви зможете залишити будь-яку скаргу чи будь-яку пропозицію акціонеру банку Елена Соседка (Elena Sosyedka)
Ще ніколи не було такої можливості "бути почутим" настільки, щоб ваш дзвінок негайно став причиною змін у нашому банку!
Чекаємо завтра на дзвінки
доплата за 150 гривен и не нужно тут ныть
никому не верю
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