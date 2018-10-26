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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 486487488489>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:03

  curiousobro написав:
  wig написав:
  clientage написав:А може Таська?

Таська многим хороша стала.
Но, нужен бескомиссионый СЭП.

2 грн вроде вменяемая цена

это с какого счета?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:05

  J написав:это с какого счета?

С поточного
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:08

Re: Конкорд

  curiousobro написав:2 грн вроде вменяемая цена

Там даже между своими счетами может выплыть комиссия. Разве очень редко можно перечислить у кого счет тоже в Тасе с Пластинки.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:13

а кто смотрел нормативы? у банки там ликвидность зашкаливает? По-моему, 4 и 5 нормативы, если не ошибаюсь...
С чего вдруг такое жлобство? Или рыгулятор не доволен?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:20

  la9 написав:а кто смотрел нормативы? у банки там ликвидность зашкаливает? По-моему, 4 и 5 нормативы, если не ошибаюсь...
С чего вдруг такое жлобство? Или рыгулятор не доволен?

Куратор лютует.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:22

  BBC написав:
  la9 написав:а кто смотрел нормативы? у банки там ликвидность зашкаливает? По-моему, 4 и 5 нормативы, если не ошибаюсь...
С чего вдруг такое жлобство? Или рыгулятор не доволен?

Куратор лютует.

о наличии куратора - гипотеза или факт?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:22

шо лошадка сальцо забрала? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:26

  la9 написав:где? ткните, плиз
https://concord.ua/news/z-24.11.2018--v ... ih-paketiv
Нажми или тапни по/на названию тарифного пакета "Доходная" и откроется этот файлик:
https://concord.ua/uploads/redactor/5bd1da166f8a7.pdf

Там строка по депозитному свойству общая для всех типов карт.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:29

  MASolomko написав:
  la9 написав:где? ткните, плиз
https://concord.ua/news/z-24.11.2018--v ... ih-paketiv
Нажми или тапни по/на названию тарифного пакета "Доходная" и откроется этот файлик:
https://concord.ua/uploads/redactor/5bd1da166f8a7.pdf

Там строка по депозитному свойству общая для всех типов карт.

файлик называется "ТАРИФНИЙ ПАКЕТ НА ВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ"АКБ"КОНКОРД" "ДОХІДНА КОНКОРД""
Дохидна и "Дохідна Contactless" - де-юре, это не одно и то же.
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:32

  MASolomko написав:
  la9 написав:где? ткните, плиз
https://concord.ua/news/z-24.11.2018--v ... ih-paketiv
Нажми или тапни по/на названию тарифного пакета "Доходная" и откроется этот файлик:
https://concord.ua/uploads/redactor/5bd1da166f8a7.pdf

Ты путаешь тип карты с названием тарифа.
la9
 
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