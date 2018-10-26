это с какого счета?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:03
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:08
Re: Конкорд
Там даже между своими счетами может выплыть комиссия. Разве очень редко можно перечислить у кого счет тоже в Тасе с Пластинки.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:13
а кто смотрел нормативы? у банки там ликвидность зашкаливает? По-моему, 4 и 5 нормативы, если не ошибаюсь...
С чего вдруг такое жлобство? Или рыгулятор не доволен?
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:20
Куратор лютует.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:22
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:22
шо лошадка сальцо забрала? )
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:26
Нажми или тапни по/на названию тарифного пакета "Доходная" и откроется этот файлик:
Там строка по депозитному свойству общая для всех типов карт.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:29
файлик называется "ТАРИФНИЙ ПАКЕТ НА ВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ"АКБ"КОНКОРД" "ДОХІДНА КОНКОРД""
Дохидна и "Дохідна Contactless" - де-юре, это не одно и то же.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:32
Нажми или тапни по/на названию тарифного пакета "Доходная" и откроется этот файлик:
Ты путаешь тип карты с названием тарифа.
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