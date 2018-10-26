|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:03
curiousobro написав: wig написав: clientage написав:
А може Таська?
Таська многим хороша стала.
Но, нужен бескомиссионый СЭП.
2 грн вроде вменяемая цена
это с какого счета?
-
J
-
-
- Повідомлень: 4094
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:05
J написав:
это с какого счета?
С поточного
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1340
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:08
curiousobro написав:
2 грн вроде вменяемая цена
Там даже между своими счетами может выплыть комиссия. Разве очень редко можно перечислить у кого счет тоже в Тасе с Пластинки.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3528
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:13
а кто смотрел нормативы? у банки там ликвидность зашкаливает? По-моему, 4 и 5 нормативы, если не ошибаюсь...
С чего вдруг такое жлобство? Или рыгулятор не доволен?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1149
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:20
la9 написав:
а кто смотрел нормативы? у банки там ликвидность зашкаливает? По-моему, 4 и 5 нормативы, если не ошибаюсь...
С чего вдруг такое жлобство? Или рыгулятор не доволен?
Куратор лютует.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13876
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1051 раз.
- Подякували: 1150 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:22
BBC написав: la9 написав:
а кто смотрел нормативы? у банки там ликвидность зашкаливает? По-моему, 4 и 5 нормативы, если не ошибаюсь...
С чего вдруг такое жлобство? Или рыгулятор не доволен?
Куратор лютует.
о наличии куратора - гипотеза или факт?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1149
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:22
шо лошадка сальцо забрала? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35314
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5613 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:26
Нажми или тапни по/на названию тарифного пакета "Доходная" и откроется этот файлик:https://concord.ua/uploads/redactor/5bd1da166f8a7.pdf
Там строка по депозитному свойству общая для всех типов карт.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 361
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:29
файлик называется "ТАРИФНИЙ ПАКЕТ НА ВИПУСК ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ"АКБ"КОНКОРД" "ДОХІДНА КОНКОРД""
Дохидна и "Дохідна Contactless" - де-юре, это не одно и то же.
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1149
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:32
MASolomko написав:
Нажми или тапни по/на названию тарифного пакета "Доходная" и откроется этот файлик:https://concord.ua/uploads/redactor/5bd1da166f8a7.pdf
Ты путаешь тип карты с названием тарифа.
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1149
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|