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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 487488489490

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:04

сисадмин причем
или когда-то всех программистами наз., а теперь с/админами ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:04

  Банк Конкорд написав:
  la9 написав:
Испортили сисадмину выходное настроение :mrgreen:

Не испортили, не переживайте :P

Я понял - Вы сами исправили инфу на сайте!
Так что, Вы - сисадмин?
Вряд ли... Значит, есть ключи + доверие/полномочия от руководителя/бенефициара на внесение изменений на сайте + научились это делать :D

А может Вы - Елена Соседка? :D С 13 до 14, пока она на КЦ на вопросы отвечала, вас тут не было...

Дедукция, однако :mrgreen:
la9
 
Повідомлень: 1155
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:08

  Vorlon написав:Пообщался с Еленой (Соседкой)

Вродлива? В профільну гілку про банківських панянок можна додати? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлень: 25524
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:15

  Козак-характерник написав:
  Vorlon написав:Пообщался с Еленой (Соседкой)

Вродлива? В профільну гілку про банківських панянок можна додати? :P

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Bosstone
 
Повідомлень: 948
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:15

Кем только офпред не был: и Владой, и Соседкой)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3639
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:17

Re: Конкорд

  la9 написав:Теперь стало:
Доходная

Доходная Contactless

Це вже підлог...так помилки не виправляють. Ні?
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Повідомлень: 25892
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:17

  Bosstone написав:Зображення

нууууууу.....

Хороша :D :D
la9
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 02.07.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:22

Оленка з сестричкою не є в банці весільними генеральшами?
Вуха справжніх власників ніде не стирчать?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25892
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
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  #<1 ... 487488489490
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