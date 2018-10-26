сисадмин причем
или когда-то всех программистами наз., а теперь с/админами
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:04
сисадмин причем
или когда-то всех программистами наз., а теперь с/админами
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:04
Я понял - Вы сами исправили инфу на сайте!
Так что, Вы - сисадмин?
Вряд ли... Значит, есть ключи + доверие/полномочия от руководителя/бенефициара на внесение изменений на сайте + научились это делать
А может Вы - Елена Соседка? С 13 до 14, пока она на КЦ на вопросы отвечала, вас тут не было...
Дедукция, однако
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:08
Вродлива? В профільну гілку про банківських панянок можна додати?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:15
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:17
Re: Конкорд
Це вже підлог...так помилки не виправляють. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:22
Оленка з сестричкою не є в банці весільними генеральшами?
Вуха справжніх власників ніде не стирчать?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|