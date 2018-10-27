І сестричку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:30
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:30
Re: Конкорд
А почему 11%? Если бы деньги несильно интересовали, то поставили ставку 7%, как в Привате на свободном вкладе...
А какой смысл уменьшить ставку на один–пару месяцев по той же Доходной?
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:31
Вже Вродливі та розумні панянки з банків
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:32
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:38
сестричка
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:44
Козак-характерник, Юльку і Танюху звідси можна
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:12
Танюха поза конкурсом...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:16
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:21
Они не успеют. Все вложатся в Альянс, Шарик, Скай... даже в ПУМБу и Симу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:52
До Руслана і Укркап.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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