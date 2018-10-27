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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 488489490491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:30

  la9 написав:Козак-характерник ДА!

І сестричку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:30

Re: Конкорд

  Vorlon написав:...необходимости в депозитном ресурсе у них сейчас нет, поэтому и ставки соответствующие.
А почему 11%? Если бы деньги несильно интересовали, то поставили ставку 7%, как в Привате на свободном вкладе...

  Vorlon написав:Но в декабре обещает, что немного повысят.
А какой смысл уменьшить ставку на один–пару месяцев по той же Доходной?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:31

  la9 написав:Козак-характерник ДА!

Вже Вродливі та розумні панянки з банків
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:32

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Козак-характерник ДА!

І сестричку.

Де конкурсні фото? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:38

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Козак-характерник ДА!

І сестричку.

сестричка
http://www.prostobankir.com.ua/spravoch ... iry/id/418
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:44

Козак-характерник, Юльку і Танюху звідси можна :)
https://concord.ua/page/supervisors
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:12

  Квесторе_поверніться написав:Козак-характерник, Юльку і Танюху звідси можна :)
https://concord.ua/page/supervisors

Танюха поза конкурсом... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:16

  MASolomko написав:А какой смысл уменьшить ставку на один–пару месяцев по той же Доходной?

Повысить по депозитам, а не по картам...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:21

  Vorlon написав:
  MASolomko написав:А какой смысл уменьшить ставку на один–пару месяцев по той же Доходной?

Повысить по депозитам, а не по картам...

Они не успеют. Все вложатся в Альянс, Шарик, Скай... даже в ПУМБу и Симу :roll: :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:52

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  MASolomko написав:А какой смысл уменьшить ставку на один–пару месяцев по той же Доходной?

Повысить по депозитам, а не по картам...

Они не успеют. Все вложатся в Альянс, Шарик, Скай... даже в ПУМБу и Симу :roll: :roll:

До Руслана і Укркап.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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