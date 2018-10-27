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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 489490491492

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:59

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:Повысить по депозитам, а не по картам...

Они не успеют. Все вложатся в Альянс, Шарик, Скай... даже в ПУМБу и Симу :roll: :roll:

До Руслана і Укркап.

Еще Земеля не проснулся :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 489490491492
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