Еще Земеля не проснулся
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:59
Еще Земеля не проснулся
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:38
а про аполлоныча говорили?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:05
IMPRINTER
Нет - у меня проблем по этой части не было, поэтому и не вспомнил как-то...
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, Surz, vitaliy1111, Кочевник, Квесторе_поверніться і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|