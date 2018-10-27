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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:59
Квесторе_поверніться написав:
До Руслана і Укркап.
Еще Земеля не проснулся
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 28 жов, 2018 09:38
Vorlon написав:
Пообщался с Еленой (Соседкой) - сказала, что необходимости в депозитном ресурсе у них сейчас нет, поэтому и ставки соответствующие. Но в декабре обещает, что немного повысят.
Передал также пожелания по кредитным картам, описав конкурентов (ТАС, Моно), - вроде заинтересовалась
Было приятно пообщаться
а про аполлоныча говорили?
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Додано: Нед 28 жов, 2018 10:05
IMPRINTER
Нет - у меня проблем по этой части не было, поэтому и не вспомнил как-то...
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Vorlon
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Додано: Нед 28 жов, 2018 14:12
Vorlon написав:IMPRINTER
Нет - у меня проблем по этой части не было, поэтому и не вспомнил как-то...
ну могли бы предать через соседку привет аполлону от свиноты )
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IMPRINTER
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- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5614 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
|
|
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тему
|
Відповісти
на тему
|