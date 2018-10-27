Еще Земеля не проснулся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:59
Еще Земеля не проснулся
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:38
а про аполлоныча говорили?
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Додано: Нед 28 жов, 2018 10:05
IMPRINTER
Нет - у меня проблем по этой части не было, поэтому и не вспомнил как-то...
Додано: Нед 28 жов, 2018 14:12
ну могли бы предать через соседку привет аполлону от свиноты )
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:19
ко-ко за трезвость
на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)
помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал
вот так-то, может кому будет полезна инфа
...
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