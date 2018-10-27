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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:59
Квесторе_поверніться написав:
До Руслана і Укркап.
Еще Земеля не проснулся
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 28 жов, 2018 09:38
Vorlon написав:
Пообщался с Еленой (Соседкой) - сказала, что необходимости в депозитном ресурсе у них сейчас нет, поэтому и ставки соответствующие. Но в декабре обещает, что немного повысят.
Передал также пожелания по кредитным картам, описав конкурентов (ТАС, Моно), - вроде заинтересовалась
Было приятно пообщаться
а про аполлоныча говорили?
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Додано: Нед 28 жов, 2018 10:05
IMPRINTER
Нет - у меня проблем по этой части не было, поэтому и не вспомнил как-то...
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Vorlon
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Додано: Нед 28 жов, 2018 14:12
Vorlon написав:IMPRINTER
Нет - у меня проблем по этой части не было, поэтому и не вспомнил как-то...
ну могли бы предать через соседку привет аполлону от свиноты )
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:19
на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)
помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал
вот так-то, может кому будет полезна инфа
...
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uaprofi
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:07
uaprofi написав:
на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине
(в т.ч. и в интернете)
помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал
вот так-то, может кому будет полезна инфа
Який цімес від валютної карти тут?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:32
uaprofi написав:
на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине
(в т.ч. и в интернете)
помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал
вот так-то, может кому будет полезна инфа
полнейший маразм со стороны коня.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:38
Квесторе_поверніться написав: uaprofi написав:
на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине
(в т.ч. и в интернете)
помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал
вот так-то, может кому будет полезна инфа
Який цімес від валютної карти тут?
Не треба бігати з готівкою по обмінниках. Сплачуй тоді, коли хочеш.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 18:07
uaprofi написав:
на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)
помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал
вот так-то, может кому будет полезна инфа
Спасибо за этот интересный факт
будем разбираться и сообщим о результатах
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