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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 489490491492

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:59

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:Повысить по депозитам, а не по картам...

Они не успеют. Все вложатся в Альянс, Шарик, Скай... даже в ПУМБу и Симу :roll: :roll:

До Руслана і Укркап.

Еще Земеля не проснулся :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:38

  Vorlon написав:Пообщался с Еленой (Соседкой) - сказала, что необходимости в депозитном ресурсе у них сейчас нет, поэтому и ставки соответствующие. Но в декабре обещает, что немного повысят.

Передал также пожелания по кредитным картам, описав конкурентов (ТАС, Моно), - вроде заинтересовалась :)

Было приятно пообщаться 8)


а про аполлоныча говорили?
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:05

IMPRINTER
Нет - у меня проблем по этой части не было, поэтому и не вспомнил как-то... :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:12

  Vorlon написав:IMPRINTER
Нет - у меня проблем по этой части не было, поэтому и не вспомнил как-то... :roll:


ну могли бы предать через соседку привет аполлону от свиноты )
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:19

ко-ко за трезвость

на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)

помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал

вот так-то, может кому будет полезна инфа
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:07

  uaprofi написав:на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)

помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал

вот так-то, может кому будет полезна инфа

Який цімес від валютної карти тут?
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:32

  uaprofi написав:на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)

помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал

вот так-то, может кому будет полезна инфа


полнейший маразм со стороны коня.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:38

  Квесторе_поверніться написав:
  uaprofi написав:на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)

помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал

вот так-то, может кому будет полезна инфа

Який цімес від валютної карти тут?

Не треба бігати з готівкою по обмінниках. Сплачуй тоді, коли хочеш.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:07

Re: Конкорд

  uaprofi написав:на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)

помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал

вот так-то, может кому будет полезна инфа

Спасибо за этот интересный факт :) будем разбираться и сообщим о результатах
Concord bank: concord.ua
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