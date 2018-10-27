RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 490491492493

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:43

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

а шо это вы на сверхурочных сегодня? :shock:


Выдались активно-рабочие выходные :lol: жаль вот сверхурочных не заплатят :mrgreen:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 534
З нами з: 05.10.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:28

  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

а шо это вы на сверхурочных сегодня? :shock:


Выдались активно-рабочие выходные :lol: жаль вот сверхурочных не заплатят :mrgreen:


мы похлопочим перед соседками )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35320
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5616 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:41

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

а шо это вы на сверхурочных сегодня? :shock:


Выдались активно-рабочие выходные :lol: жаль вот сверхурочных не заплатят :mrgreen:


мы похлопочим перед соседками )

И как же? :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 534
З нами з: 05.10.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 490491492493
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon, Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9682)
28.10.2018 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.