Выдались активно-рабочие выходные жаль вот сверхурочных не заплатят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 жов, 2018 18:43
Выдались активно-рабочие выходные жаль вот сверхурочных не заплатят
Concord bank: concord.ua
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:28
мы похлопочим перед соседками )
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Додано: Нед 28 жов, 2018 19:41
И как же?
Concord bank: concord.ua
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