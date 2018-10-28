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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 490491492493

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:43

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

а шо это вы на сверхурочных сегодня? :shock:


Выдались активно-рабочие выходные :lol: жаль вот сверхурочных не заплатят :mrgreen:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 534
З нами з: 05.10.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:28

  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

а шо это вы на сверхурочных сегодня? :shock:


Выдались активно-рабочие выходные :lol: жаль вот сверхурочных не заплатят :mrgreen:


мы похлопочим перед соседками )
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IMPRINTER
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Повідомлень: 35321
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5617 раз.
 
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4
2
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:41

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

а шо это вы на сверхурочных сегодня? :shock:


Выдались активно-рабочие выходные :lol: жаль вот сверхурочных не заплатят :mrgreen:


мы похлопочим перед соседками )

И как же? :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 534
З нами з: 05.10.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:20

а где у Ко-Ко выложенны правила конвертации по картам?
а то не очень понятна фраза "конвертація і розрахунки в будь-якій валюті світу - без комісій" это значит по курсу МС, или по курсу банка.
и будет списано то что блоканут или на день проводки?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:25

  Банк Конкорд написав:И как же? :lol:

Силою думки і натхнення! :P Думки і побажання мають властивість до матеріалізації... 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:34

  uaprofi написав:оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)

1. Это только Инджоя касается, или всех валютных карт, выпущенных банком Конкорд?
2. Можно ли платить долларовыми картами Конкорда в Европе, а евровыми - в Америке и на островах?
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wig
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  #<1 ... 490491492493
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