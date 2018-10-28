Выдались активно-рабочие выходные жаль вот сверхурочных не заплатят
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 жов, 2018 18:43
Выдались активно-рабочие выходные жаль вот сверхурочных не заплатят
Concord bank: concord.ua
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:28
мы похлопочим перед соседками )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:41
И как же?
Concord bank: concord.ua
Додано: Нед 28 жов, 2018 20:20
а где у Ко-Ко выложенны правила конвертации по картам?
а то не очень понятна фраза "конвертація і розрахунки в будь-якій валюті світу - без комісій" это значит по курсу МС, или по курсу банка.
и будет списано то что блоканут или на день проводки?
...
Додано: Нед 28 жов, 2018 21:25
Силою думки і натхнення! Думки і побажання мають властивість до матеріалізації...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 28 жов, 2018 21:34
1. Это только Инджоя касается, или всех валютных карт, выпущенных банком Конкорд?
2. Можно ли платить долларовыми картами Конкорда в Европе, а евровыми - в Америке и на островах?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:00
Добрый день, будет списано по тому курсу, с которым заблокировали Курс БПК на день покупки
Комиссии не будет за конвертацию
Отвечает на Ваш вопрос?
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:22
Будемо сподіватися, що у Вас дуже сильно матеріалізовані думки
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:55
Это вы КХ просто не знаете... На его счету не один банк... А тут такая мелочь - поспособствовать премированию офпреда...
|