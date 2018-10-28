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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 491492493494

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:00

Re: Конкорд

  bub-har написав:Так вроде свободное снятие

І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25933
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:10

  Квесторе_поверніться написав:
  bub-har написав:Так вроде свободное снятие

І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
Я не знаю,пока просто присматриваюсь и держу на заметке эту карту! Думал,закинул подфонд в валюте и когда надо заказал и снял! Справка имеется,если Аполлоныч взбудоражится,то с чумаданом на выход! Может ув.офпред сможет прояснить по Инджою-там свободное снятие?
bub-har
 
Повідомлень: 1380
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Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:13

  bub-har написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  bub-har написав:Так вроде свободное снятие

І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
Я не знаю,пока просто присматриваюсь и держу на заметке эту карту! Думал,закинул подфонд в валюте и когда надо заказал и снял! Справка имеется,если Аполлоныч взбудоражится,то с чумаданом на выход! Может ув.офпред сможет прояснить по Инджою-там свободное снятие?

Если Вас не затруднит, уточните какой вопрос Вас интересует?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Подякував: 16 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:20

Сам подумываю сменить валютную голду на инжой.
Но тут надо понимать, все ли валютные карты Конкорда не работают в Украине, или это только Джой - дискриминационный.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3531
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  #<1 ... 491492493494
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