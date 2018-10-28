І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:00
Re: Конкорд
І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:10
Я не знаю,пока просто присматриваюсь и держу на заметке эту карту! Думал,закинул подфонд в валюте и когда надо заказал и снял! Справка имеется,если Аполлоныч взбудоражится,то с чумаданом на выход! Может ув.офпред сможет прояснить по Инджою-там свободное снятие?
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:13
Если Вас не затруднит, уточните какой вопрос Вас интересует?
Concord bank: concord.ua
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