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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:00
bub-har написав:
Так вроде свободное снятие
І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:10
Квесторе_поверніться написав: bub-har написав:
Так вроде свободное снятие
І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
Я не знаю,пока просто присматриваюсь и держу на заметке эту карту! Думал,закинул подфонд в валюте и когда надо заказал и снял! Справка имеется,если Аполлоныч взбудоражится,то с чумаданом на выход! Может ув.офпред сможет прояснить по Инджою-там свободное снятие?
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bub-har
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:13
bub-har написав: Квесторе_поверніться написав: bub-har написав:
Так вроде свободное снятие
І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
Я не знаю,пока просто присматриваюсь и держу на заметке эту карту! Думал,закинул подфонд в валюте и когда надо заказал и снял! Справка имеется,если Аполлоныч взбудоражится,то с чумаданом на выход! Может ув.офпред сможет прояснить по Инджою-там свободное снятие?
Если Вас не затруднит, уточните какой вопрос Вас интересует?
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:20
Сам подумываю сменить валютную голду на инжой.
Но тут надо понимать, все ли валютные карты Конкорда не работают в Украине, или это только Джой - дискриминационный.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:22
Банк Конкорд написав:
Если Вас не затруднит, уточните какой вопрос Вас интересует?
Положил глаз на карту Инджой в валюте! Там свободное снятие валюты по предзаказу?
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bub-har
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- Подякував: 465 раз.
- Подякували: 114 раз.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 15:19
bub-har написав: Банк Конкорд написав:
Если Вас не затруднит, уточните какой вопрос Вас интересует?
Положил глаз на карту Инджой в валюте! Там свободное снятие валюты по предзаказу?
Ограничений на сумму снятия валюты владельцем картсчёта или доверенным лицом – нет.
Снять валюту клиент может со своего счёта только в кассе банка – эмитента или за границей
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- Представник банку
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- Повідомлень: 538
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 25 раз.
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