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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 492493494495>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:00

Re: Конкорд

  bub-har написав:Так вроде свободное снятие

І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:10

  Квесторе_поверніться написав:
  bub-har написав:Так вроде свободное снятие

І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
Я не знаю,пока просто присматриваюсь и держу на заметке эту карту! Думал,закинул подфонд в валюте и когда надо заказал и снял! Справка имеется,если Аполлоныч взбудоражится,то с чумаданом на выход! Может ув.офпред сможет прояснить по Инджою-там свободное снятие?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:13

  bub-har написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  bub-har написав:Так вроде свободное снятие

І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
Я не знаю,пока просто присматриваюсь и держу на заметке эту карту! Думал,закинул подфонд в валюте и когда надо заказал и снял! Справка имеется,если Аполлоныч взбудоражится,то с чумаданом на выход! Может ув.офпред сможет прояснить по Инджою-там свободное снятие?

Если Вас не затруднит, уточните какой вопрос Вас интересует?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:20

Сам подумываю сменить валютную голду на инжой.
Но тут надо понимать, все ли валютные карты Конкорда не работают в Украине, или это только Джой - дискриминационный.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:22

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Если Вас не затруднит, уточните какой вопрос Вас интересует?
Положил глаз на карту Инджой в валюте! Там свободное снятие валюты по предзаказу?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:19

  bub-har написав:
  Банк Конкорд написав:Если Вас не затруднит, уточните какой вопрос Вас интересует?
Положил глаз на карту Инджой в валюте! Там свободное снятие валюты по предзаказу?

Ограничений на сумму снятия валюты владельцем картсчёта или доверенным лицом – нет.

Снять валюту клиент может со своего счёта только в кассе банка – эмитента или за границей
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:45

  uaprofi написав:на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)

помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал

вот так-то, может кому будет полезна инфа

Есть ответ от управления платежных карт:
операции в национальной валюте по картам в долларах США или в евро запрещены, кроме снятия наличных в гривне в кассах или банкоматах украинских банков.



Данный запрет предусмотрен действующим законодательством Украины, а именно – Постановлением Правления НБУ №492 от 12.11.2003 г. «Об утверждении инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» (п. 7.13)



7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:



б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:59

  Банк Конкорд написав:
  uaprofi написав:на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)

помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал

вот так-то, может кому будет полезна инфа

Есть ответ от управления платежных карт:
операции в национальной валюте по картам в долларах США или в евро запрещены, кроме снятия наличных в гривне в кассах или банкоматах украинских банков.



Данный запрет предусмотрен действующим законодательством Украины, а именно – Постановлением Правления НБУ №492 от 12.11.2003 г. «Об утверждении инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» (п. 7.13)



7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:



б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).

если одним словом - то это бред! :evil:
нет никакого запрета на расчет в украине валютными картами в пос-терминалах.
А ваше управление платежных карт надо расформировать, а ответственных сотрудников уволить за профнепригодность
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:17

Меня пугает уровень некомпетентности коко. Наверно для профилактики придётся снять баксы с вип-голды, и закрыть её. Платить за это 150грн в год? Чтоб рассказывали что "такими картами в Украине платить нельзя"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:28

Re: Конкорд

Stringer написав:
  Банк Конкорд написав:
  uaprofi написав:на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)

помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал

вот так-то, может кому будет полезна инфа

Есть ответ от управления платежных карт:
операции в национальной валюте по картам в долларах США или в евро запрещены, кроме снятия наличных в гривне в кассах или банкоматах украинских банков.



Данный запрет предусмотрен действующим законодательством Украины, а именно – Постановлением Правления НБУ №492 от 12.11.2003 г. «Об утверждении инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» (п. 7.13)



7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:



б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).

если одним словом - то это бред! :evil:
нет никакого запрета на расчет в украине валютными картами в пос-терминалах.
А ваше управление платежных карт надо расформировать, а ответственных сотрудников уволить за профнепригодность

Там не тільки карточніки двієчники. Там ще й бухгалтерія доходи всім однією стрічкою нараховує...
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