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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:00
bub-har написав:
Так вроде свободное снятие
І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:10
Квесторе_поверніться написав: bub-har написав:
Так вроде свободное снятие
І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
Я не знаю,пока просто присматриваюсь и держу на заметке эту карту! Думал,закинул подфонд в валюте и когда надо заказал и снял! Справка имеется,если Аполлоныч взбудоражится,то с чумаданом на выход! Может ув.офпред сможет прояснить по Инджою-там свободное снятие?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:13
bub-har написав: Квесторе_поверніться написав: bub-har написав:
Так вроде свободное снятие
І як ця свобода виглядає?
В Пишки більше 1000$ рідко буває...а як тут?
Я не знаю,пока просто присматриваюсь и держу на заметке эту карту! Думал,закинул подфонд в валюте и когда надо заказал и снял! Справка имеется,если Аполлоныч взбудоражится,то с чумаданом на выход! Может ув.офпред сможет прояснить по Инджою-там свободное снятие?
Если Вас не затруднит, уточните какой вопрос Вас интересует?
Concord bank: concord.ua
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:20
Сам подумываю сменить валютную голду на инжой.
Но тут надо понимать, все ли валютные карты Конкорда не работают в Украине, или это только Джой - дискриминационный.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:22
Банк Конкорд написав:
Если Вас не затруднит, уточните какой вопрос Вас интересует?
Положил глаз на карту Инджой в валюте! Там свободное снятие валюты по предзаказу?
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bub-har
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Додано: Пон 29 жов, 2018 15:19
bub-har написав: Банк Конкорд написав:
Если Вас не затруднит, уточните какой вопрос Вас интересует?
Положил глаз на карту Инджой в валюте! Там свободное снятие валюты по предзаказу?
Ограничений на сумму снятия валюты владельцем картсчёта или доверенным лицом – нет.
Снять валюту клиент может со своего счёта только в кассе банка – эмитента или за границей
Concord bank: concord.ua
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Додано: Пон 29 жов, 2018 16:45
uaprofi написав:
на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине
(в т.ч. и в интернете)
помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал
вот так-то, может кому будет полезна инфа
Есть ответ от управления платежных карт:
операции в национальной валюте по картам в долларах США или в евро запрещены, кроме снятия наличных в гривне в кассах или банкоматах украинских банков.
Данный запрет предусмотрен действующим законодательством Украины, а именно – Постановлением Правления НБУ №492 от 12.11.2003 г. «Об утверждении инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» (п. 7.13)
7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:
…
б) у грошовій одиниці України:
виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).
Concord bank: concord.ua
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Додано: Пон 29 жов, 2018 16:59
Банк Конкорд написав: uaprofi написав:
на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине
(в т.ч. и в интернете)
помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал
вот так-то, может кому будет полезна инфа
Есть ответ от управления платежных карт:
операции в национальной валюте по картам в долларах США или в евро запрещены, кроме снятия наличных в гривне в кассах или банкоматах украинских банков.
Данный запрет предусмотрен действующим законодательством Украины, а именно – Постановлением Правления НБУ №492 от 12.11.2003 г. «Об утверждении инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» (п. 7.13)
7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:
…
б) у грошовій одиниці України:
виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).
если одним словом - то это бред!
нет никакого запрета на расчет в украине валютными картами в пос-терминалах.
А ваше управление платежных карт надо расформировать, а ответственных сотрудников уволить за профнепригодность
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:17
Меня пугает уровень некомпетентности коко. Наверно для профилактики придётся снять баксы с вип-голды, и закрыть её. Платить за это 150грн в год? Чтоб рассказывали что "такими картами в Украине платить нельзя"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:28
Stringer написав: Банк Конкорд написав: uaprofi написав:
на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине
(в т.ч. и в интернете)
помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал
вот так-то, может кому будет полезна инфа
Есть ответ от управления платежных карт:
операции в национальной валюте по картам в долларах США или в евро запрещены, кроме снятия наличных в гривне в кассах или банкоматах украинских банков.
Данный запрет предусмотрен действующим законодательством Украины, а именно – Постановлением Правления НБУ №492 от 12.11.2003 г. «Об утверждении инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» (п. 7.13)
7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:
…
б) у грошовій одиниці України:
виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).
если одним словом - то это бред!
нет никакого запрета на расчет в украине валютными картами в пос-терминалах.
А ваше управление платежных карт надо расформировать, а ответственных сотрудников уволить за профнепригодность
Там не тільки карточніки двієчники. Там ще й бухгалтерія доходи всім однією стрічкою нараховує...
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