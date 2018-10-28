Додано: Пон 29 жов, 2018 14:20

Сам подумываю сменить валютную голду на инжой.

Но тут надо понимать, все ли валютные карты Конкорда не работают в Украине, или это только Джой - дискриминационный.

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