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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 492493494495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:32

  Банк Конкорд написав:
  uaprofi написав:на днях оформил inJoy в американской валюте
захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна)
в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)

помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал

вот так-то, может кому будет полезна инфа

Есть ответ от управления платежных карт:
операции в национальной валюте по картам в долларах США или в евро запрещены, кроме снятия наличных в гривне в кассах или банкоматах украинских банков.



Данный запрет предусмотрен действующим законодательством Украины, а именно – Постановлением Правления НБУ №492 от 12.11.2003 г. «Об утверждении инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» (п. 7.13)



7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:



б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).

б) у грошовій одиниці України:
виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції);
перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару або надання послуг на території України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:41

да ... началось веселье )))

З.Ы.
иногда лучший ответ - отсутствие ответа,
или как обычно "нет технической возможности"
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:45

  uaprofi написав:да ... началось веселье )))

З.Ы.
иногда лучший ответ - отсутствие ответа,
или как обычно "нет технической возможности"

Самоуправці...Оленці слід на них стукнути. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:46

  Вкладчик1234 написав:Меня пугает уровень некомпетентности коко. Наверно для профилактики придётся снять баксы с вип-голды, и закрыть её. Платить за это 150грн в год? Чтоб рассказывали что "такими картами в Украине платить нельзя"?


а Вы побывали ей платить?

З.Ы.
странно что раньше эта тема не поднималась, неужели никто не юзал валютные карты для оплат в Украине? ну хоть бы для теста перед выездом в поездку?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:51

  uaprofi написав:да ... началось веселье )))

З.Ы.
иногда лучший ответ - отсутствие ответа,
или как обычно "нет технической возможности"

Ну главное чтобы Вам было весело :mrgreen:
Но если бы не было тех.возможностей, то бы так и написали! А так лучше будем дальше разбираться :) заодно и ветку оживим :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:51

  uaprofi написав:
  Вкладчик1234 написав:Меня пугает уровень некомпетентности коко. Наверно для профилактики придётся снять баксы с вип-голды, и закрыть её. Платить за это 150грн в год? Чтоб рассказывали что "такими картами в Украине платить нельзя"?


а Вы побывали ей платить?

З.Ы.
странно что раньше эта тема не поднималась, неужели никто не юзал валютные карты для оплат в Украине? ну хоть бы для теста перед выездом в поездку?

ну как такое может прийти в голову, что картами невозможно платить в терминалах?
Это что, карту каждого банка нужно совать в банкомат для проверки возможности выдачи налички? Бред.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:51

Re: Конкорд

Да уж...печаль печальная...И это ж людям дали время подумать над этим вопросом!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:53

  uaprofi написав:а Вы побывали ей платить?

З.Ы.
странно что раньше эта тема не поднималась, неужели никто не юзал валютные карты для оплат в Украине? ну хоть бы для теста перед выездом в поездку?

Не пробовал. Держу как аварийный вариант
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:55

Банк Конкорд

После истории с налоговым учетом кешбека я думал удивиться еще чему то у Коня будет сложно. Ответ про валютные карты войдет тоде в анналы профнепригодности ваших сотрулников. Это просто за гранью.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:55

  Банк Конкорд написав:
  uaprofi написав:да ... началось веселье )))

З.Ы.
иногда лучший ответ - отсутствие ответа,
или как обычно "нет технической возможности"

Ну главное чтобы Вам было весело :mrgreen:
Но если бы не было тех.возможностей, то бы так и написали! А так лучше будем дальше разбираться :) заодно и ветку оживим :lol:

Ага) Представляю, как на днях Соседка будет оживлять ответственное подразделение)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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