uaprofi написав:на днях оформил inJoy в американской валюте захожу в атб взять коньяка, прикладываю карту идёт запрос пина и. ... вылазит чек "відхилинно" (транзакция не дозволенна) в течение пяти минуьт позвонили с банки и так сказать "ошарашили" - оказывается долларовой inJoy незя платить в Украине (в т.ч. и в интернете)
помню были карты которыми нельзя было платить за рубежом, но наоборот не встречал
вот так-то, может кому будет полезна инфа
Есть ответ от управления платежных карт: операции в национальной валюте по картам в долларах США или в евро запрещены, кроме снятия наличных в гривне в кассах или банкоматах украинских банков.
Данный запрет предусмотрен действующим законодательством Украины, а именно – Постановлением Правления НБУ №492 от 12.11.2003 г. «Об утверждении инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» (п. 7.13)
7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:
…
б) у грошовій одиниці України:
виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).
б) у грошовій одиниці України: виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції); перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару або надання послуг на території України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
З.Ы. иногда лучший ответ - отсутствие ответа, или как обычно "нет технической возможности"
Самоуправці...Оленці слід на них стукнути.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Вкладчик1234 написав:Меня пугает уровень некомпетентности коко. Наверно для профилактики придётся снять баксы с вип-голды, и закрыть её. Платить за это 150грн в год? Чтоб рассказывали что "такими картами в Украине платить нельзя"?
а Вы побывали ей платить?
З.Ы. странно что раньше эта тема не поднималась, неужели никто не юзал валютные карты для оплат в Украине? ну хоть бы для теста перед выездом в поездку?
Вкладчик1234 написав:Меня пугает уровень некомпетентности коко. Наверно для профилактики придётся снять баксы с вип-голды, и закрыть её. Платить за это 150грн в год? Чтоб рассказывали что "такими картами в Украине платить нельзя"?
а Вы побывали ей платить?
З.Ы. странно что раньше эта тема не поднималась, неужели никто не юзал валютные карты для оплат в Украине? ну хоть бы для теста перед выездом в поездку?
ну как такое может прийти в голову, что картами невозможно платить в терминалах? Это что, карту каждого банка нужно совать в банкомат для проверки возможности выдачи налички? Бред.