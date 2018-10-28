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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 494495496497>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:56

  Банк Конкорд написав:
  uaprofi написав:да ... началось веселье )))

З.Ы.
иногда лучший ответ - отсутствие ответа,
или как обычно "нет технической возможности"

Ну главное чтобы Вам было весело :mrgreen:
Но если бы не было тех.возможностей, то бы так и написали! А так лучше будем дальше разбираться :) заодно и ветку оживим :lol:

Лишіть все як є.
За кордоном то хоч з Ваших валютних карт можна заплатити? :)
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:56

  Stringer написав:
  uaprofi написав:
  Вкладчик1234 написав:Меня пугает уровень некомпетентности коко. Наверно для профилактики придётся снять баксы с вип-голды, и закрыть её. Платить за это 150грн в год? Чтоб рассказывали что "такими картами в Украине платить нельзя"?


а Вы побывали ей платить?

З.Ы.
странно что раньше эта тема не поднималась, неужели никто не юзал валютные карты для оплат в Украине? ну хоть бы для теста перед выездом в поездку?

ну как такое может прийти в голову, что картами невозможно платить в терминалах?
Это что, карту каждого банка нужно совать в банкомат для проверки возможности выдачи налички? Бред.

Писали, что в банкоматах и кассах банка выдает. Вопрос дальше на разберательстве
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:56

_Slava_

Так всех надо отстрапонить по три раза для начала. Бездари.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:57

  Банк Конкорд написав:
  uaprofi написав:да ... началось веселье )))

З.Ы.
иногда лучший ответ - отсутствие ответа,
или как обычно "нет технической возможности"

Ну главное чтобы Вам было весело :mrgreen:
Но если бы не было тех.возможностей, то бы так и написали! А так лучше будем дальше разбираться :) заодно и ветку оживим :lol:

Знаете, одна ситуация с налогообложением кешбека могла быть случайностью, но проблема с валютными картами говорит о том, что некомпетентность ваших сотрудников это скорее закономерность. А если вспомнить про блокирование карт финмониторингом вашего банка за объем 50 тыщ в месяц, то картина вырисовывается нелицеприятная
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:59

  Вкладчик1234 написав:Меня пугает уровень некомпетентности коко. Наверно для профилактики придётся снять баксы с вип-голды, и закрыть её. Платить за это 150грн в год? Чтоб рассказывали что "такими картами в Украине платить нельзя"?

Не для профилактики, а для проверки. Сейчас Представитель озвучил, что платить нельзя, снимать в банкомате можно. Но, это надо, что бы кто-то из клиентов подтвердил.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:59

  Банк Конкорд написав:...операции в национальной валюте по картам в долларах США или в евро запрещены
Если вам валюта не нужна, то отдайте её МПС (Visa/mastercard). Они-то купят её)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:01

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Писали, что в банкоматах и кассах банка выдает

Де ті банкомати стоять?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:Писали, что в банкоматах и кассах банка выдает

Де ті банкомати стоять?

Та вам там вобще рукой подать!До Пшемысля... :mrgreen:
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:19

Re: Конкорд

  wig написав:Не для профилактики, а для проверки. Сейчас Представитель озвучил, что платить нельзя, снимать в банкомате можно. Но, это надо, что бы кто-то из клиентов подтвердил.


подтверждаю снять гривну в банкомате в Украине можно.
этот вопрос у меня сразу возник при неудачной транзакции в терминале.
поддержка сразу сказала, что снимать в банкомате можно, но платить в терминалах незя.
уже проверил банкомат гривну выдаёт.
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:23

  uaprofi написав:
  wig написав:Не для профилактики, а для проверки. Сейчас Представитель озвучил, что платить нельзя, снимать в банкомате можно. Но, это надо, что бы кто-то из клиентов подтвердил.


подтверждаю снять гривну в банкомате в Украине можно.
этот вопрос у меня сразу возник при неудачной транзакции в терминале.
поддержка сразу сказала, что снимать в банкомате можно, но платить в терминалах незя.
уже проверил банкомат гривну выдаёт.

Якщо курс правильний то валюту так можна продавати...СоСо лудший. :)
До речі...а який курс вималювався?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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