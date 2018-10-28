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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:56
Банк Конкорд написав: uaprofi написав:
да ... началось веселье )))
З.Ы.
иногда лучший ответ - отсутствие ответа,
или как обычно "нет технической возможности"
Ну главное чтобы Вам было весело
Но если бы не было тех.возможностей, то бы так и написали! А так лучше будем дальше разбираться
заодно и ветку оживим
Лишіть все як є.
За кордоном то хоч з Ваших валютних карт можна заплатити?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:56
Stringer написав: uaprofi написав: Вкладчик1234 написав:
Меня пугает уровень некомпетентности коко. Наверно для профилактики придётся снять баксы с вип-голды, и закрыть её. Платить за это 150грн в год? Чтоб рассказывали что "такими картами в Украине платить нельзя"?
а Вы побывали ей платить?
З.Ы.
странно что раньше эта тема не поднималась, неужели никто не юзал валютные карты для оплат в Украине? ну хоть бы для теста перед выездом в поездку?
ну как такое может прийти в голову, что картами невозможно платить в терминалах?
Это что, карту каждого банка нужно совать в банкомат для проверки возможности выдачи налички? Бред.
Писали, что в банкоматах и кассах банка выдает. Вопрос дальше на разберательстве
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:56
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Так всех надо отстрапонить по три раза для начала. Бездари.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:57
Банк Конкорд написав: uaprofi написав:
да ... началось веселье )))
З.Ы.
иногда лучший ответ - отсутствие ответа,
или как обычно "нет технической возможности"
Ну главное чтобы Вам было весело
Но если бы не было тех.возможностей, то бы так и написали! А так лучше будем дальше разбираться
заодно и ветку оживим
Знаете, одна ситуация с налогообложением кешбека могла быть случайностью, но проблема с валютными картами говорит о том, что некомпетентность ваших сотрудников это скорее закономерность. А если вспомнить про блокирование карт финмониторингом вашего банка за объем 50 тыщ в месяц, то картина вырисовывается нелицеприятная
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:59
Вкладчик1234 написав:
Меня пугает уровень некомпетентности коко. Наверно для профилактики придётся снять баксы с вип-голды, и закрыть её. Платить за это 150грн в год? Чтоб рассказывали что "такими картами в Украине платить нельзя"?
Не для профилактики, а для проверки. Сейчас Представитель озвучил, что платить нельзя, снимать в банкомате можно. Но, это надо, что бы кто-то из клиентов подтвердил.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:59
Банк Конкорд написав:
...операции в национальной валюте по картам в долларах США или в евро запрещены
Если вам валюта не нужна, то отдайте её МПС (Visa/mastercard). Они-то купят её)
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:01
Банк Конкорд написав:
Писали, что в банкоматах и кассах банка выдает
Де ті банкомати стоять?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:08
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав:
Писали, что в банкоматах и кассах банка выдает
Де ті банкомати стоять?
Та вам там вобще рукой подать!До Пшемысля...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:19
wig написав:
Не для профилактики, а для проверки. Сейчас Представитель озвучил, что платить нельзя, снимать в банкомате можно. Но, это надо, что бы кто-то из клиентов подтвердил.
подтверждаю снять гривну в банкомате в Украине можно.
этот вопрос у меня сразу возник при неудачной транзакции в терминале.
поддержка сразу сказала, что снимать в банкомате можно, но платить в терминалах незя.
уже проверил банкомат гривну выдаёт.
...
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uaprofi
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:23
uaprofi написав: wig написав:
Не для профилактики, а для проверки. Сейчас Представитель озвучил, что платить нельзя, снимать в банкомате можно. Но, это надо, что бы кто-то из клиентов подтвердил.
подтверждаю снять гривну в банкомате в Украине можно.
этот вопрос у меня сразу возник при неудачной транзакции в терминале.
поддержка сразу сказала, что снимать в банкомате можно, но платить в терминалах незя.
уже проверил банкомат гривну выдаёт.
Якщо курс правильний то валюту так можна продавати...СоСо лудший.
До речі...а який курс вималювався?
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