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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 494495496497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:29

  Квесторе_поверніться написав:Якщо курс правильний то валюту так можна продавати...СоСо лудший. :)
До речі...а який курс вималювався?


о курсе можно будет судить только после проводки, пока у меня снятие в блоке
и так как было много операций точно написать не могу - но у меня уже есть подозрение, что блокируют не по курсу мпс
в смс приходит курс 0.04 но похоже это просто округление в большую сторону
(т.е. блок идет по гораздо меньшему курсу)
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:35

  uaprofi написав:подтверждаю снять гривну в банкомате в Украине можно.

Спасибо за добрую весть.
Вы пробовали в банкомате Конкорда, или постороннем?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:38

  wig написав:
  uaprofi написав:подтверждаю снять гривну в банкомате в Украине можно.

Спасибо за добрую весть.
Вы пробовали в банкомате Конкорда, или постороннем?

В СоСо є банкомати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:40

  Квесторе_поверніться написав:В СоСо є банкомати?

В нашем отделении нет, но обещают.
А в центральном как не быть... или?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:41

  wig написав:
  uaprofi написав:подтверждаю снять гривну в банкомате в Украине можно.

Спасибо за добрую весть.
Вы пробовали в банкомате Конкорда, или постороннем?


в постороннем.
(т.е. получается, если шо то на выход в сутки 5 р * 1000 =5000 т. е. примерно 175дол)
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:06

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

После истории с налоговым учетом кешбека я думал удивиться еще чему то у Коня будет сложно. Ответ про валютные карты войдет тоде в анналы профнепригодности ваших сотрулников. Это просто за гранью такой пещерный правовой нигилизм.

Это скорее профнепригодность руководства ...
Зато прямые линии и офпред весь в смайликах, ну прям как в детском саду.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:59

  _Slava_ написав:Да уж...печаль печальная...И это ж людям дали время подумать над этим вопросом!

Кінь жжжжжот!!!! :mrgreen: Оце так цирк! :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:01

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

После истории с налоговым учетом кешбека я думал удивиться еще чему то у Коня будет сложно. Ответ про валютные карты войдет тоде в анналы профнепригодности ваших сотрулников. Это просто за гранью такой пещерный правовой нигилизм.

Імпрінтере, ти як завжди чітко висловив думки всієї громади.... :P Давно я так не сміявся... :D Кінь в цирку файно гарцює! :D
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 29 жов, 2018 23:06, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:02

  Stringer написав:
  Банк Конкорд написав:
  uaprofi написав:да ... началось веселье )))

З.Ы.
иногда лучший ответ - отсутствие ответа,
или как обычно "нет технической возможности"

Ну главное чтобы Вам было весело :mrgreen:
Но если бы не было тех.возможностей, то бы так и написали! А так лучше будем дальше разбираться :) заодно и ветку оживим :lol:

Знаете, одна ситуация с налогообложением кешбека могла быть случайностью, но проблема с валютными картами говорит о том, что некомпетентность ваших сотрудников это скорее закономерность. А если вспомнить про блокирование карт финмониторингом вашего банка за объем 50 тыщ в месяц, то картина вырисовывается нелицеприятная

Як Ви праві, куме... :D Цирк, цирк, цирк!!! :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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