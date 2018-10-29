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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 18:29
Квесторе_поверніться написав:
Якщо курс правильний то валюту так можна продавати...СоСо лудший.
До речі...а який курс вималювався?
о курсе можно будет судить только после проводки, пока у меня снятие в блоке
и так как было много операций точно написать не могу - но у меня уже есть подозрение, что блокируют не по курсу мпс
в смс приходит курс 0.04 но похоже это просто округление в большую сторону
(т.е. блок идет по гораздо меньшему курсу)
...
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:35
uaprofi написав:
подтверждаю снять гривну в банкомате в Украине можно.
Спасибо за добрую весть.
Вы пробовали в банкомате Конкорда, или постороннем?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:38
wig написав: uaprofi написав:
подтверждаю снять гривну в банкомате в Украине можно.
Спасибо за добрую весть.
Вы пробовали в банкомате Конкорда, или постороннем?
В СоСо є банкомати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:40
Квесторе_поверніться написав:
В СоСо є банкомати?
В нашем отделении нет, но обещают.
А в центральном как не быть... или?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:41
wig написав: uaprofi написав:
подтверждаю снять гривну в банкомате в Украине можно.
Спасибо за добрую весть.
Вы пробовали в банкомате Конкорда, или постороннем?
в постороннем.
(т.е. получается, если шо то на выход в сутки 5 р * 1000 =5000 т. е. примерно 175дол)
...
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Додано: Пон 29 жов, 2018 20:06
IMPRINTER написав:Банк Конкорд
После истории с налоговым учетом кешбека я думал удивиться еще чему то у Коня будет сложно. Ответ про валютные карты войдет тоде в анналы профнепригодности ваших сотрулников
. Это просто за гранью такой пещерный правовой нигилизм.
Это скорее профнепригодность руководства ...
Зато прямые линии и офпред весь в смайликах, ну прям как в детском саду.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Додано: Пон 29 жов, 2018 22:59
_Slava_ написав:
Да уж...печаль печальная...И это ж людям дали время подумать над этим вопросом!
Кінь жжжжжот!!!!
Оце так цирк!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Пон 29 жов, 2018 23:01
IMPRINTER написав:Банк Конкорд
После истории с налоговым учетом кешбека я думал удивиться еще чему то у Коня будет сложно. Ответ про валютные карты войдет тоде в анналы профнепригодности ваших сотрулников. Это просто за гранью такой пещерный правовой нигилизм.
Імпрінтере, ти як завжди чітко висловив думки всієї громади....
Давно я так не сміявся...
Кінь в цирку файно гарцює!
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Пон 29 жов, 2018 23:06, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Пон 29 жов, 2018 23:02
Stringer написав: Банк Конкорд написав: uaprofi написав:
да ... началось веселье )))
З.Ы.
иногда лучший ответ - отсутствие ответа,
или как обычно "нет технической возможности"
Ну главное чтобы Вам было весело
Но если бы не было тех.возможностей, то бы так и написали! А так лучше будем дальше разбираться
заодно и ветку оживим
Знаете, одна ситуация с налогообложением кешбека могла быть случайностью, но проблема с валютными картами говорит о том, что некомпетентность ваших сотрудников это скорее закономерность. А если вспомнить про блокирование карт финмониторингом вашего банка за объем 50 тыщ в месяц, то картина вырисовывается нелицеприятная
Як Ви праві, куме...
Цирк, цирк, цирк!!!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Пон 29 жов, 2018 23:59
wig написав: Квесторе_поверніться написав:
В СоСо є банкомати?
В нашем отделении нет, но обещают.
А в центральном как не быть... или?
В Киеве на Золотых Воротах точно есть банкомат. Я там пин-код менял))))
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