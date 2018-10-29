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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 495496497498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:12

  bub-har написав:
  Квесторе_поверніться написав:Який цімес від валютної карти тут?
Так вроде свободное снятие в любой момент,или я ошибаюсь? Какие ещё карты есть кроме газмяса в валюте со свободным снятием и % не ниже 3?


У Газмяса за снятие от 0.75% в USD дерут. В Конкорде выгоднее
jurasja
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Повідомлень: 25
З нами з: 14.12.16
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  #<1 ... 495496497498
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