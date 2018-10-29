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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 00:12
bub-har написав: Квесторе_поверніться написав:
Який цімес від валютної карти тут?
Так вроде свободное снятие в любой момент,или я ошибаюсь? Какие ещё карты есть кроме газмяса в валюте со свободным снятием и % не ниже 3?
У Газмяса за снятие от 0.75% в USD дерут. В Конкорде выгоднее
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jurasja
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