Я рассматриваю валютный Инджой как накопительную карту и понятия не имею в чём прикол расплачиваться в супермаркетах,или снимать с валютной карты гришу в банкоматах по курсу!
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Додано: Вів 30 жов, 2018 11:39
Re: Конкорд
Я рассматриваю валютный Инджой как накопительную карту и понятия не имею в чём прикол расплачиваться в супермаркетах,или снимать с валютной карты гришу в банкоматах по курсу!
Востаннє редагувалось bub-har в Вів 30 жов, 2018 11:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:40
Re: Конкорд
Аж интересно, сегодня будут проценты по доходной, или третий месяц "новый бэк"?
Вещи начинаю выносить понемногу, сегодня -100к с карты жены поехали искать лучших %
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Додано: Вів 30 жов, 2018 11:47
какая разница?
каждый др...т как он хочет ... это уже другой вопрос ...
но то что банк не дает пользоваться ЭПС так, как это положено и в оправдание несет всякую ахинею - это говорит о том, что там большинство кадров неквалифицированные - при чем когда в качестве аргумента приводится то, что почему во всех банках налог с кешбека персонифицированный, а у вас нет? почему во всех банках валютными картами платить можно где угодно, а у вас нет? начинают нести всякую пургу, еще и с выдержками из Законов даже не понимая, что такое процентный доход и валютная операция.
Если бы мне сказали почему я делаю что-то не так в отличие от всей планеты - я бы задумался по меньшей мере - а Конь еще и начинает оправдываться, что я один умный, а все остальные банки ничего не шарят. Так же и Аполлоныч думал, пока штраф не получил в 1,5 ляма.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 11:51
Так реально шоли низзя? Или просто картотдел своими картами пользоваться не умеет?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:53
в этом банке низкая квалификация юридического департамента - вы что не увидели какие перлы они дают в ответ ? то что пишет наш саппорт, не она же сама придумывает ... а копипастит ответы "профильных подразделений" - то что ответили тогда про налогообложение кеш-бека и щас про валютные карты - у меня волосы на ж..пе дыбом встали от прочитанного.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 30 жов, 2018 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 11:54
Re: Конкорд
Если мне кто-то и что-то не даёт,то я ищу альтернативу! Мне главное у кокосика,чтобы он выполнял свои обязательства и самое главное чтобы он без шума и пыли выдавал валютушку в назначенный день и при этом в кассе не говорили " подкрепления нет,держитесь и хорошего вам настроения"!
Востаннє редагувалось bub-har в Вів 30 жов, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:56
а завтра кокосик прочтет какую-то говнопостанову по иному - по которой все банки будут выдавать валютушку, а он не будет ? вы же видите у коня на все "особое мнение". это первое.
ну и второе - вы сами понимаете - держать валюту в банках с отечественным капиталом - это уже априори риск, но это уже ваш осознанный выбор.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:12
Re: Конкорд
Риски осознаю и я же не последние деньги размещаю у кокосика! Верю в порядочность и в букдущее кокосика-оно парекрасно! А в буржуях и всяких сейфах/ячейках совсем скучно!Риск благородное дело! Я раньше доверял только крупным банкам и даже не смотрел в сторону мелких банков,а кокосик пережил очень много банков в том числе и крупные!
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