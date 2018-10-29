Додано: Вів 30 жов, 2018 11:47

bub-har написав: wig написав: Я тоже всегда топил за кокосик! Но карты, которыми нельзя платить в собственной стране - это нонсенс. Я тоже всегда топил за кокосик! Но карты, которыми нельзя платить в собственной стране - это нонсенс. Я рассматриваю валютный Инджой как накопительную карту и понятия не имею в чём прикол расплачиваться в супермаркетах,или снимать с валютной карты гришу в банкоматах по курсу! Я рассматриваю валютный Инджой как накопительную карту и понятия не имею в чём прикол расплачиваться в супермаркетах,или снимать с валютной карты гришу в банкоматах по курсу!

какая разница?каждый др...т как он хочет ... это уже другой вопрос ...но то что банк не дает пользоваться ЭПС так, как это положено и в оправдание несет всякую ахинею - это говорит о том, что там большинство кадров неквалифицированные - при чем когда в качестве аргумента приводится то, что почему во всех банках налог с кешбека персонифицированный, а у вас нет? почему во всех банках валютными картами платить можно где угодно, а у вас нет? начинают нести всякую пургу, еще и с выдержками из Законов даже не понимая, что такое процентный доход и валютная операция.Если бы мне сказали почему я делаю что-то не так в отличие от всей планеты - я бы задумался по меньшей мере - а Конь еще и начинает оправдываться, что я один умный, а все остальные банки ничего не шарят. Так же и Аполлоныч думал, пока штраф не получил в 1,5 ляма.