можна сьогодні 18.00-20.00 задати всі питання керівнику особисто
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:54
можна сьогодні 18.00-20.00 задати всі питання керівнику особисто
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:54
Re: Конкорд
+50грн !
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:01
Re: Конкорд
Кстати, если кому будет нужно - банкомёты БТА выдают норм, с одного 80к вынесли, пока 200ки не кончились)
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:06
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:27
Пока невозможность пользования картой по прямому назначению, подтверждена только для Инджоя. Но, ждите вести с полей. Придется протестировать и свой Голд.
Востаннє редагувалось wig в Вів 30 жов, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:28
Вот на такой случай и нужен черный ход через банкоматы и супермаркеты.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 30 жов, 2018 19:31
Знову від СоСо дзінь-дзілінь монет немає?
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