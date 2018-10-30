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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 497498499500>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:54

https://concord.ua/news/​top-menedzheri--vidpovidajut-na-dzvinki-call-centru

можна сьогодні 18.00-20.00 задати всі питання керівнику особисто
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:54

Re: Конкорд

  Alex_ki написав:универсам

%)
удачі! нехай сир і ковбаска будуть смачні в універсамі :)
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:01

Re: Конкорд

Кстати, если кому будет нужно - банкомёты БТА выдают норм, с одного 80к вынесли, пока 200ки не кончились)
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:06

  Viz написав:https://concord.ua/news/​top-menedzheri--vidpovidajut-na-dzvinki-call-centru

можна сьогодні 18.00-20.00 задати всі питання керівнику особисто



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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:27

  clientage написав:Так реально шоли низзя? Или просто картотдел своими картами пользоваться не умеет?

Пока невозможность пользования картой по прямому назначению, подтверждена только для Инджоя. Но, ждите вести с полей. Придется протестировать и свой Голд.
Востаннє редагувалось wig в Вів 30 жов, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:28

  clientage написав:Мне главное у кокосика,чтобы он выполнял свои обязательства и самое главное чтобы он без шума и пыли выдавал валютушку в назначенный день и при этом в кассе не говорили " подкрепления нет,держитесь и хорошего вам настроения"!

Вот на такой случай и нужен черный ход через банкоматы и супермаркеты.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:31

Знову від СоСо дзінь-дзілінь монет немає? :(
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:03

  Квесторе_поверніться написав:Знову від СоСо дзінь-дзілінь монет немає? :(

Ну хай рИХламИнт шоли перепишут :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:44

clientage
уже переписали :roll:
всё хорошо :)
TacticalBeard_
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:40

о, пошло г0вно по трубам )
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IMPRINTER
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  #<1 ... 497498499500>
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Конкорд (4990)
30.10.2018 21:40
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