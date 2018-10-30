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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 497498499500 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 32 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 19% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 6% 2 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 31% 10 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 31% 10 Всього голосів : 32 Додано: Вів 30 жов, 2018 21:45 Re: Конкорд Ура, победили новый бэк «Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM Alex_ki

Повідомлень: 302 З нами з: 26.02.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 жов, 2018 22:37 Re: Конкорд Alex_ki написав: С местным бонусом и под получение второй платины, для которой через 3 недели используем лаунж С местным бонусом и под получение второй платины, для которой через 3 недели используем лаунж Если вы про LoungeKey то обратите внимание на 2 момента:

1. Обязательно перед использованием карты зарегистрируйте ее в программе.

2. Надеясь на лаунж - имейте в виду, что штука эта пакостная. В Борисполе нормально работают оба лаунжа (загран и местный). А вот в Гейропе :

- Канары-Тенерифе-Юг - на входе висит табличка с надписью на входе "Пердоне за неудобства - лаундж временно не работает" (второй - тот что платный за 27 Евро работает нормально - по всему аэропорту реклама туда приглашающая на мониторах светиЦЦа).

- Варшава - аэропорт Модлин - лаунжей данной программы не имеет;

- Варшава - аэропорт Фредерика Шопена - 2 лаунжа - первый в зоне Шенген - работает с 4 утра (первый рейс в данной зоне в Грецию в 5-30 утра - в принципе нормально... это если бы я летел в Грецию), второй в зоне неШенген - работает с 6 утра - рейс на Борисполь в 5-50 (вашу ж мать и кофею нашару попить негде ) - ну че не открыть как шенгенскую в 4 ;(.

В общем пока за границей мне ЛаунжКей пока посетить не получилось. Только в "неньке". Поэтому рассчитывая на лаунжи - делайте и поправку "на ветер" - они могут быть и банально недоступны ;( Если вы про LoungeKey то обратите внимание на 2 момента:1. Обязательно перед использованием карты зарегистрируйте ее в программе.2. Надеясь на лаунж - имейте в виду, что штука эта пакостная. В Борисполе нормально работают оба лаунжа (загран и местный). А вот в Гейропе- Канары-Тенерифе-Юг - на входе висит табличка с надписью на входе "Пердоне за неудобства - лаундж временно не работает" (второй - тот что платный за 27 Евро работает нормально - по всему аэропорту реклама туда приглашающая на мониторах светиЦЦа).- Варшава - аэропорт Модлин - лаунжей данной программы не имеет;- Варшава - аэропорт Фредерика Шопена - 2 лаунжа - первый в зоне Шенген - работает с 4 утра (первый рейс в данной зоне в Грецию в 5-30 утра - в принципе нормально... это если бы я летел в Грецию), второй в зоне неШенген - работает с 6 утра - рейс на Борисполь в 5-50 (вашу ж мать и кофею нашару попить негде) - ну че не открыть как шенгенскую в 4 ;(.В общем пока за границей мне ЛаунжКей пока посетить не получилось. Только в "неньке". Поэтому рассчитывая на лаунжи - делайте и поправку "на ветер" - они могут быть и банально недоступны ;( Flamingo

Повідомлень: 935 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 жов, 2018 23:23 Re: Конкорд Спасибо за подробности)

В планах использование в шенефельде и гран канарии, по приложению есть и там, и там. Вылеты днём, если не будет "пардон, ремонт", то надеюсь все получится) «Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM Alex_ki

Повідомлень: 302 З нами з: 26.02.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 жов, 2018 05:56 Flamingo написав: Alex_ki написав: С местным бонусом и под получение второй платины, для которой через 3 недели используем лаунж С местным бонусом и под получение второй платины, для которой через 3 недели используем лаунж Если вы про LoungeKey то обратите внимание на 2 момента:

1. Обязательно перед использованием карты зарегистрируйте ее в программе.

2. Надеясь на лаунж - имейте в виду, что штука эта пакостная. В Борисполе нормально работают оба лаунжа (загран и местный). А вот в Гейропе :

- Канары-Тенерифе-Юг - на входе висит табличка с надписью на входе "Пердоне за неудобства - лаундж временно не работает" (второй - тот что платный за 27 Евро работает нормально - по всему аэропорту реклама туда приглашающая на мониторах светиЦЦа).

- Варшава - аэропорт Модлин - лаунжей данной программы не имеет;

- Варшава - аэропорт Фредерика Шопена - 2 лаунжа - первый в зоне Шенген - работает с 4 утра (первый рейс в данной зоне в Грецию в 5-30 утра - в принципе нормально... это если бы я летел в Грецию), второй в зоне неШенген - работает с 6 утра - рейс на Борисполь в 5-50 (вашу ж мать и кофею нашару попить негде ) - ну че не открыть как шенгенскую в 4 ;(.

В общем пока за границей мне ЛаунжКей пока посетить не получилось. Только в "неньке". Поэтому рассчитывая на лаунжи - делайте и поправку "на ветер" - они могут быть и банально недоступны ;( Если вы про LoungeKey то обратите внимание на 2 момента:1. Обязательно перед использованием карты зарегистрируйте ее в программе.2. Надеясь на лаунж - имейте в виду, что штука эта пакостная. В Борисполе нормально работают оба лаунжа (загран и местный). А вот в Гейропе- Канары-Тенерифе-Юг - на входе висит табличка с надписью на входе "Пердоне за неудобства - лаундж временно не работает" (второй - тот что платный за 27 Евро работает нормально - по всему аэропорту реклама туда приглашающая на мониторах светиЦЦа).- Варшава - аэропорт Модлин - лаунжей данной программы не имеет;- Варшава - аэропорт Фредерика Шопена - 2 лаунжа - первый в зоне Шенген - работает с 4 утра (первый рейс в данной зоне в Грецию в 5-30 утра - в принципе нормально... это если бы я летел в Грецию), второй в зоне неШенген - работает с 6 утра - рейс на Борисполь в 5-50 (вашу ж мать и кофею нашару попить негде) - ну че не открыть как шенгенскую в 4 ;(.В общем пока за границей мне ЛаунжКей пока посетить не получилось. Только в "неньке". Поэтому рассчитывая на лаунжи - делайте и поправку "на ветер" - они могут быть и банально недоступны ;( это что за путеводитель по аэропортам?… в России как с картой банка в лаунж-зоне,например в Шереметьево,недалеко от столицы РФ? это что за путеводитель по аэропортам?… в России как с картой банка в лаунж-зоне,например в Шереметьево,недалеко от столицы РФ? никому не верю sens

Повідомлень: 11077 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 жов, 2018 07:13 З якою ціллю цікавитесь? Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 25962 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 497498499500 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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