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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 21:45
Re: Конкорд
Ура, победили новый бэк
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Додано: Вів 30 жов, 2018 22:37
Re: Конкорд
Если вы про LoungeKey то обратите внимание на 2 момента:
1. Обязательно перед использованием карты зарегистрируйте ее в программе.
2. Надеясь на лаунж - имейте в виду, что штука эта пакостная. В Борисполе нормально работают оба лаунжа (загран и местный). А вот в Гейропе :
- Канары-Тенерифе-Юг - на входе висит табличка с надписью на входе "Пердоне за неудобства - лаундж временно не работает" (второй - тот что платный за 27 Евро работает нормально - по всему аэропорту реклама туда приглашающая на мониторах светиЦЦа).
- Варшава - аэропорт Модлин - лаунжей данной программы не имеет;
- Варшава - аэропорт Фредерика Шопена - 2 лаунжа - первый в зоне Шенген - работает с 4 утра (первый рейс в данной зоне в Грецию в 5-30 утра - в принципе нормально... это если бы я летел в Грецию), второй в зоне неШенген - работает с 6 утра - рейс на Борисполь в 5-50 (вашу ж мать и кофею нашару попить негде ) - ну че не открыть как шенгенскую в 4 ;(.
В общем пока за границей мне ЛаунжКей пока посетить не получилось. Только в "неньке". Поэтому рассчитывая на лаунжи - делайте и поправку "на ветер" - они могут быть и банально недоступны ;(
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:23
Re: Конкорд
Спасибо за подробности)
В планах использование в шенефельде и гран канарии, по приложению есть и там, и там. Вылеты днём, если не будет "пардон, ремонт", то надеюсь все получится)
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Додано: Сер 31 жов, 2018 05:56
это что за путеводитель по аэропортам?… в России как с картой банка в лаунж-зоне,например в Шереметьево,недалеко от столицы РФ?
никому не верю
Додано: Сер 31 жов, 2018 07:13
З якою ціллю цікавитесь?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:10
Пытаюсь из иконы сэпом перевести всю сумму, которая лежит на Доходной.
Пишет:
Комиссия составит: 0.00 грн.
+ 3.00 % за использование кредитных средств.
Это что еще за новшества ?
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:13
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