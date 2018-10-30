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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 497498499500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:45

Re: Конкорд

Ура, победили новый бэк
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:37

Re: Конкорд

  Alex_ki написав:С местным бонусом и под получение второй платины, для которой через 3 недели используем лаунж
Если вы про LoungeKey то обратите внимание на 2 момента:
1. Обязательно перед использованием карты зарегистрируйте ее в программе.
2. Надеясь на лаунж - имейте в виду, что штука эта пакостная. В Борисполе нормально работают оба лаунжа (загран и местный). А вот в Гейропе :( :
- Канары-Тенерифе-Юг - на входе висит табличка с надписью на входе "Пердоне за неудобства - лаундж временно не работает" (второй - тот что платный за 27 Евро работает нормально - по всему аэропорту реклама туда приглашающая на мониторах светиЦЦа).
- Варшава - аэропорт Модлин - лаунжей данной программы не имеет;
- Варшава - аэропорт Фредерика Шопена - 2 лаунжа - первый в зоне Шенген - работает с 4 утра (первый рейс в данной зоне в Грецию в 5-30 утра - в принципе нормально... это если бы я летел в Грецию), второй в зоне неШенген - работает с 6 утра - рейс на Борисполь в 5-50 (вашу ж мать и кофею нашару попить негде :() - ну че не открыть как шенгенскую в 4 ;(.
В общем пока за границей мне ЛаунжКей пока посетить не получилось. Только в "неньке". Поэтому рассчитывая на лаунжи - делайте и поправку "на ветер" - они могут быть и банально недоступны ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:23

Re: Конкорд

Спасибо за подробности)
В планах использование в шенефельде и гран канарии, по приложению есть и там, и там. Вылеты днём, если не будет "пардон, ремонт", то надеюсь все получится)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 05:56

  Flamingo написав:
  Alex_ki написав:С местным бонусом и под получение второй платины, для которой через 3 недели используем лаунж
Если вы про LoungeKey то обратите внимание на 2 момента:
1. Обязательно перед использованием карты зарегистрируйте ее в программе.
2. Надеясь на лаунж - имейте в виду, что штука эта пакостная. В Борисполе нормально работают оба лаунжа (загран и местный). А вот в Гейропе :( :
- Канары-Тенерифе-Юг - на входе висит табличка с надписью на входе "Пердоне за неудобства - лаундж временно не работает" (второй - тот что платный за 27 Евро работает нормально - по всему аэропорту реклама туда приглашающая на мониторах светиЦЦа).
- Варшава - аэропорт Модлин - лаунжей данной программы не имеет;
- Варшава - аэропорт Фредерика Шопена - 2 лаунжа - первый в зоне Шенген - работает с 4 утра (первый рейс в данной зоне в Грецию в 5-30 утра - в принципе нормально... это если бы я летел в Грецию), второй в зоне неШенген - работает с 6 утра - рейс на Борисполь в 5-50 (вашу ж мать и кофею нашару попить негде :() - ну че не открыть как шенгенскую в 4 ;(.
В общем пока за границей мне ЛаунжКей пока посетить не получилось. Только в "неньке". Поэтому рассчитывая на лаунжи - делайте и поправку "на ветер" - они могут быть и банально недоступны ;(
это что за путеводитель по аэропортам?… в России как с картой банка в лаунж-зоне,например в Шереметьево,недалеко от столицы РФ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 07:13

З якою ціллю цікавитесь? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:10

Пытаюсь из иконы сэпом перевести всю сумму, которая лежит на Доходной.
Пишет:
Комиссия составит: 0.00 грн.
+ 3.00 % за использование кредитных средств.

Это что еще за новшества ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:13

  mustbe написав:Пытаюсь из иконы сэпом перевести всю сумму, которая лежит на Доходной.
Пишет:
Комиссия составит: 0.00 грн.
+ 3.00 % за использование кредитных средств.

Это что еще за новшества ?

Просто напоминают.
THB
 
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