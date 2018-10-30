Додано: Вів 30 жов, 2018 22:37

Alex_ki написав: С местным бонусом и под получение второй платины, для которой через 3 недели используем лаунж С местным бонусом и под получение второй платины, для которой через 3 недели используем лаунж

Если вы про LoungeKey то обратите внимание на 2 момента:1. Обязательно перед использованием карты зарегистрируйте ее в программе.2. Надеясь на лаунж - имейте в виду, что штука эта пакостная. В Борисполе нормально работают оба лаунжа (загран и местный). А вот в Гейропе- Канары-Тенерифе-Юг - на входе висит табличка с надписью на входе "Пердоне за неудобства - лаундж временно не работает" (второй - тот что платный за 27 Евро работает нормально - по всему аэропорту реклама туда приглашающая на мониторах светиЦЦа).- Варшава - аэропорт Модлин - лаунжей данной программы не имеет;- Варшава - аэропорт Фредерика Шопена - 2 лаунжа - первый в зоне Шенген - работает с 4 утра (первый рейс в данной зоне в Грецию в 5-30 утра - в принципе нормально... это если бы я летел в Грецию), второй в зоне неШенген - работает с 6 утра - рейс на Борисполь в 5-50 (вашу ж мать и кофею нашару попить негде) - ну че не открыть как шенгенскую в 4 ;(.В общем пока за границей мне ЛаунжКей пока посетить не получилось. Только в "неньке". Поэтому рассчитывая на лаунжи - делайте и поправку "на ветер" - они могут быть и банально недоступны ;(