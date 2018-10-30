Все будет завтра
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:27
Все будет завтра
никому не верю
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:29
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:33
Теж запор.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:57
965М?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:20
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:44
в iconе появилось:
"Переводы на карту VISA за 1 минуту и 0,5%!"
хотя в тарифах осталось:
"на карту Visa любого банка Украины 1% + 5.00 грн."
чему верить?
вопрос в том что хочу перевести 10 грн. и возьмёт ли оно действительно токо 5 копеек или скушает 5 грн и ещё 10 копеек?
кто-то уже пробовал?
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
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