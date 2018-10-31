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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 498499500501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:27

  Andrew75 написав:Что-то деньги с Привата не приходят. 3 часа назад отправил. С Привата ушли, на Конкорд не пришли. У всех всё нормально?

Все будет завтра
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:29

  sens написав:
  Andrew75 написав:Что-то деньги с Привата не приходят. 3 часа назад отправил. С Привата ушли, на Конкорд не пришли. У всех всё нормально?

Все будет завтра

А почему завтра? Обычно минут через 20 доходят.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:33

  Andrew75 написав:Что-то деньги с Привата не приходят. 3 часа назад отправил. С Привата ушли, на Конкорд не пришли. У всех всё нормально?

Теж запор.
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Прочистили тропинку
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:20

  mustbe написав:Прочистили тропинку

Так
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:44

в iconе появилось:
"Переводы на карту VISA за 1 минуту и 0,5%!"
хотя в тарифах осталось:
"на карту Visa любого банка Украины 1% + 5.00 грн."

чему верить?
вопрос в том что хочу перевести 10 грн. и возьмёт ли оно действительно токо 5 копеек или скушает 5 грн и ещё 10 копеек?
кто-то уже пробовал?
:!: универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
uaprofi
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Re: Конкорд

Агриколь дает за раз снять-500 гривен,Сбер-1000 гривен с доходной.Сегодня:Киев,пр-т Победы.
lubarec
 
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  #<1 ... 498499500501
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