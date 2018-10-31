Все будет завтра
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:27
Все будет завтра
никому не верю
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:29
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:33
Теж запор.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:57
965М?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:20
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:44
в iconе появилось:
"Переводы на карту VISA за 1 минуту и 0,5%!"
хотя в тарифах осталось:
"на карту Visa любого банка Украины 1% + 5.00 грн."
чему верить?
вопрос в том что хочу перевести 10 грн. и возьмёт ли оно действительно токо 5 копеек или скушает 5 грн и ещё 10 копеек?
кто-то уже пробовал?
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:39
Re: Конкорд
Агриколь дает за раз снять-500 гривен,Сбер-1000 гривен с доходной.Сегодня:Киев,пр-т Победы.
Додано: Сер 31 жов, 2018 23:47
Re: Конкорд
Та оно так почти везде
Аваль 500, альфа, приват, пиреус по 1к. Ощад не помню, но тоже мало. Хорошо дают газмяс и бта
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:04
Credit Agricole - даёт обычно 4К,
альфа, приват и большинство других по 1К
Аваль и Ощад иногда 200, иногда 500, а иногда и 1000
газмяса тоже не давал больше 1 за раз
Аваль хорошь если нужны мелкие деньги заказываем например 90 и получаем хрустящие десяточки
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
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