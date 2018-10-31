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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:26
Re: Конкорд
Хотя зависит не только от банка, но и от конкретного банкомата. На примере альфы - один банкомат больше 1к не давал,я и снимать не стал. А другой выдал 8+8+4 (дальше уже не снимали)
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