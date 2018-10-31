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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 500501502503>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:26

Re: Конкорд

Хотя зависит не только от банка, но и от конкретного банкомата. На примере альфы - один банкомат больше 1к не давал,я и снимать не стал. А другой выдал 8+8+4 (дальше уже не снимали)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:16

  uaprofi написав:
  Alex_ki написав:Та оно так почти везде
Аваль 500, альфа, приват, пиреус по 1к. Ощад не помню, но тоже мало. Хорошо дают газмяс и бта


Credit Agricole - даёт обычно 4К,
альфа, приват и большинство других по 1К
Аваль и Ощад иногда 200, иногда 500, а иногда и 1000
газмяса тоже не давал больше 1 за раз
Аваль хорошь если нужны мелкие деньги заказываем например 90 и получаем хрустящие десяточки

Credit Agricole уже больше чем 500 грн за раз не даёт не по визе идеи не по мастеру конкорда, споскудился совсем....
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югин
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:02

Уважаемые, Свинорылы! Простите за длительность ответа

Представляю вашему вниманию ответ Начальника Розничного Бизнеса:

Спасибо за обращение в наш Банк. Нами был детально изучен Ваш вопрос и мы хотим поблагодарить Вас за внимательное отношение к продуктам и услугам нашего Банка, а именно к платежным картам и операциям, которые возможно проводить при их помощи.

В результате проведения глубокой юридической экспертизы Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.

Надеемся на дальнейшее приятное сотрудничество с банком КОНКОРД
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:13

  Банк Конкорд написав:Представляю вашему вниманию ответ Начальника Розничного Бизнеса:

Спасибо за обращение в наш Банк. Нами был детально изучен Ваш вопрос и мы хотим поблагодарить Вас за внимательное отношение к продуктам и услугам нашего Банка, а именно к платежным картам и операциям, которые возможно проводить при их помощи.

В результате проведения глубокой юридической экспертизы Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.

Надеемся на дальнейшее приятное сотрудничество с банком КОНКОРД

Ще громада доручає вам ретельніше вивчити закон http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 і не кошмарити свинорилів за перекази між своїми рахунками. Плюс кешбек. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:19

Банк глубоко юридически проанализировал, и разрешил клиентам считать, что 2х2=4
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:22

  Банк Конкорд написав:Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.

Видали мы достойные бакни, но КоКо - действительно, лучшый.
Так быстро на найденную багу еще никто не реагировал.
Спасибо.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:31

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.

Видали мы достойные бакни, но КоКо - действительно, лучшый.
Так быстро на найденную багу еще никто не реагировал.
Спасибо.

:P луДший. 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:37

  Козак-характерник написав:
  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.

Видали мы достойные бакни, но КоКо - действительно, лучшый.
Так быстро на найденную багу еще никто не реагировал.
Спасибо.

:P луДший. 8)

самый лушЫй из лушыХ
эт нада ж, таки разрешили нам говорить шо 2х2=4 :P
Востаннє редагувалось clientage в Чет 01 лис, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:38

  Козак-характерник написав:луДший. 8)

Хорошим тоном было бы премировать форумчанина, обнаружившего частичную неработоспособность Индждоя.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:41

  wig написав:
  Козак-характерник написав:луДший. 8)

Хорошим тоном было бы премировать форумчанина, обнаружившего частичную неработоспособность Индждоя.

поддерживаю, нуна дать поручение ОфПреду написать для Соседок представление на премирование :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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