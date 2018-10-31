Alex_ki написав:Та оно так почти везде Аваль 500, альфа, приват, пиреус по 1к. Ощад не помню, но тоже мало. Хорошо дают газмяс и бта
Credit Agricole - даёт обычно 4К, альфа, приват и большинство других по 1К Аваль и Ощад иногда 200, иногда 500, а иногда и 1000 газмяса тоже не давал больше 1 за раз Аваль хорошь если нужны мелкие деньги заказываем например 90 и получаем хрустящие десяточки
Credit Agricole уже больше чем 500 грн за раз не даёт не по визе идеи не по мастеру конкорда, споскудился совсем....
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Представляю вашему вниманию ответ Начальника Розничного Бизнеса:
Спасибо за обращение в наш Банк. Нами был детально изучен Ваш вопрос и мы хотим поблагодарить Вас за внимательное отношение к продуктам и услугам нашего Банка, а именно к платежным картам и операциям, которые возможно проводить при их помощи.
В результате проведения глубокой юридической экспертизы Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.
Надеемся на дальнейшее приятное сотрудничество с банком КОНКОРД
Банк Конкорд написав:Представляю вашему вниманию ответ Начальника Розничного Бизнеса:
Спасибо за обращение в наш Банк. Нами был детально изучен Ваш вопрос и мы хотим поблагодарить Вас за внимательное отношение к продуктам и услугам нашего Банка, а именно к платежным картам и операциям, которые возможно проводить при их помощи.
В результате проведения глубокой юридической экспертизы Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.
Надеемся на дальнейшее приятное сотрудничество с банком КОНКОРД
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Банк Конкорд написав:Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.
Видали мы достойные бакни, но КоКо - действительно, лучшый. Так быстро на найденную багу еще никто не реагировал. Спасибо.
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Банк Конкорд написав:Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.
Видали мы достойные бакни, но КоКо - действительно, лучшый. Так быстро на найденную багу еще никто не реагировал. Спасибо.
луДший.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Банк Конкорд написав:Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.
Видали мы достойные бакни, но КоКо - действительно, лучшый. Так быстро на найденную багу еще никто не реагировал. Спасибо.
луДший.
самый лушЫй из лушыХ эт нада ж, таки разрешили нам говорить шо 2х2=4
Востаннє редагувалось clientage в Чет 01 лис, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.