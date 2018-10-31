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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:26
Re: Конкорд
Хотя зависит не только от банка, но и от конкретного банкомата. На примере альфы - один банкомат больше 1к не давал,я и снимать не стал. А другой выдал 8+8+4 (дальше уже не снимали)
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Додано: Чет 01 лис, 2018 01:16
Credit Agricole уже больше чем 500 грн за раз не даёт не по визе идеи не по мастеру конкорда, споскудился совсем....
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:02
Уважаемые, Свинорылы! Простите за длительность ответа
Представляю вашему вниманию ответ Начальника Розничного Бизнеса:
Спасибо за обращение в наш Банк. Нами был детально изучен Ваш вопрос и мы хотим поблагодарить Вас за внимательное отношение к продуктам и услугам нашего Банка, а именно к платежным картам и операциям, которые возможно проводить при их помощи.
В результате проведения глубокой юридической экспертизы Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.
Надеемся на дальнейшее приятное сотрудничество с банком КОНКОРД
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:13
Ще громада доручає вам ретельніше вивчити закон
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:19
Банк глубоко юридически проанализировал, и разрешил клиентам считать, что 2х2=4
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:22
Видали мы достойные бакни, но КоКо - действительно, лучшый.
Так быстро на найденную багу еще никто не реагировал.
Спасибо.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:31
луДший.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:37
самый лушЫй из лушыХ
эт нада ж, таки разрешили нам говорить шо 2х2=4
Востаннє редагувалось clientage в Чет 01 лис, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:38
Хорошим тоном было бы премировать форумчанина, обнаружившего частичную неработоспособность Индждоя.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:41
поддерживаю, нуна дать поручение ОфПреду написать для Соседок представление на премирование
... делайте хоть что-нибудь!
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