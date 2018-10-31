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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:46
Вкладчик1234 написав:
Банк глубоко юридически проанализировал, и разрешил клиентам считать, что 2х2=4
Ну Вы немного утрируете
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:46
clientage написав:
поддерживаю, нуна дать поручение ОфПреду написать для Соседок представление на премирование
Кстати, напомните, кто этот герой?
Давайте хоть сами плюсов в репу накидаем.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:48
clientage написав: wig написав: Банк Конкорд написав:
Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.
Видали мы достойные бакни, но КоКо - действительно, лучшый.
Так быстро на найденную багу еще никто не реагировал.
Спасибо.
самый лушЫй из лушыХ
эт нада ж, таки разрешили нам говорить шо 2х2=4
А Вы насмехаетесь
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:50
uaprofi
wig написав: clientage написав:
поддерживаю, нуна дать поручение ОфПреду написать для Соседок представление на премирование
Кстати, напомните, кто этот герой?
Давайте хоть сами плюсов в репу накидаем.
Фирменные брендированные конфеты? Нового формата
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:53
Банк Конкорд написав: Вкладчик1234 написав:
Банк глубоко юридически проанализировал, и разрешил клиентам считать, что 2х2=4
Ну Вы немного утрируете
Думаете шо таки 2х2=3,9999999999?
ну може быть, особенно если используется несколько банков-корреспондетофф
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:55
Банк Конкорд написав:
uaprofi
wig написав: clientage написав:
поддерживаю, нуна дать поручение ОфПреду написать для Соседок представление на премирование
Кстати, напомните, кто этот герой?
Давайте хоть сами плюсов в репу накидаем.
Фирменные брендированные конфеты? Нового формата
много? 4 или 3.999999 кафЭты?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:58
clientage написав: Банк Конкорд написав:
uaprofi
wig написав:
Кстати, напомните, кто этот герой?
Давайте хоть сами плюсов в репу накидаем.
Фирменные брендированные конфеты? Нового формата
много? 4 или 3.999999 кафЭты?
С Вашего разрешения, сочту этот вопрос реторическим
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Банк Конкорд
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:58
Банк Конкорд написав:uaprofi
Фирменные брендированные конфеты? Нового формата
Мелковато для банка.
Мое предложение - 100 баксов ему на инджой.
Ведь uaprofi реально помог вам стать лучше.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:04
wig написав: Банк Конкорд написав:uaprofi
Фирменные брендированные конфеты? Нового формата
Мелковато для банка.
Мое предложение - 100 баксов ему на инджой.
Ведь uaprofi реально помог вам стать лучше.
При всем моем желании, раздавать деньги, даже действительно за очень большой толчок банку, я не могу! Но я могу предоставить брендированный подарок. Если uaprofi
напишет в ЛС данные отправки, то подарок сегодня же к нему уедет
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Банк Конкорд
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