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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 500501502503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:46

  Вкладчик1234 написав:Банк глубоко юридически проанализировал, и разрешил клиентам считать, что 2х2=4

Ну Вы немного утрируете :shock:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 546
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:46

  clientage написав:поддерживаю, нуна дать поручение ОфПреду написать для Соседок представление на премирование

Кстати, напомните, кто этот герой?
Давайте хоть сами плюсов в репу накидаем.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3555
З нами з: 06.01.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:48

  clientage написав:
  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Банк принял решение о возможности проведения расчетов картами, эмитированными в иностранной валюте, в торговых сети Украины и/или сети интернет в национальной валюте Украины – гривне.

Видали мы достойные бакни, но КоКо - действительно, лучшый.
Так быстро на найденную багу еще никто не реагировал.
Спасибо.

самый лушЫй из лушыХ
эт нада ж, таки разрешили нам говорить шо 2х2=4 :P

А Вы насмехаетесь :P
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 546
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:50

  wig написав:
  clientage написав:поддерживаю, нуна дать поручение ОфПреду написать для Соседок представление на премирование

Кстати, напомните, кто этот герой?
Давайте хоть сами плюсов в репу накидаем.

uaprofi
Фирменные брендированные конфеты? Нового формата :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 546
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:53

  Банк Конкорд написав:
  Вкладчик1234 написав:Банк глубоко юридически проанализировал, и разрешил клиентам считать, что 2х2=4

Ну Вы немного утрируете :shock:

Думаете шо таки 2х2=3,9999999999? :shock: :lol:
ну може быть, особенно если используется несколько банков-корреспондетофф :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26092
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2956 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:55

  Банк Конкорд написав:
  wig написав:
  clientage написав:поддерживаю, нуна дать поручение ОфПреду написать для Соседок представление на премирование

Кстати, напомните, кто этот герой?
Давайте хоть сами плюсов в репу накидаем.

uaprofi
Фирменные брендированные конфеты? Нового формата :)

много? 4 или 3.999999 кафЭты?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 26092
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2956 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:58

  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:
  wig написав:Кстати, напомните, кто этот герой?
Давайте хоть сами плюсов в репу накидаем.

uaprofi
Фирменные брендированные конфеты? Нового формата :)

много? 4 или 3.999999 кафЭты?

С Вашего разрешения, сочту этот вопрос реторическим
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 546
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:58

  Банк Конкорд написав:uaprofi
Фирменные брендированные конфеты? Нового формата :)

Мелковато для банка.
Мое предложение - 100 баксов ему на инджой.
Ведь uaprofi реально помог вам стать лучше.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3555
З нами з: 06.01.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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  #<1 ... 500501502503
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