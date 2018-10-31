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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:12

  Вкладчик1234 написав:В ситуации с "налогообложением кешбека vs процентного дохода" банк повёл себя так же. Но ошибку не признал и не исправил. И так сойдёт!

Не надо путать. Там ситуация двоякая, т.к. доход можно признать пассивным.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:20

  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:В ситуации с "налогообложением кешбека vs процентного дохода" банк повёл себя так же. Но ошибку не признал и не исправил. И так сойдёт!

Не надо путать. Там ситуация двоякая, т.к. доход можно признать пассивным.

Ситуация двоякая. А реакция была однозначная :)

После таких угадаек правильных ответов, и попыток сделать из клиента дурака с помощью ответов компетентного "юридического отдела", заберу свои скромные валютные монетки с голды. А то вдруг потом выяснится, что есть какая-то постанова НБУ, про которую знает только конкордушка, которая запрещает выдавать доллары с карты?

Меня пугает уровень ошибок, а так же реакции банка на ошибки. Тут проверять нужно буквально каждую операцию и каждое начисление (вспомним недавний "новый процессинг" и начисление процентов). Лично для меня такой головняк по сравнению с возможной выгодой - не устраивает.

Доходную в грн пока оставлю :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:30

  Вкладчик1234 написав:
  Банк Конкорд написав:
  Вкладчик1234 написав:Банк глубоко юридически проанализировал, и разрешил клиентам считать, что 2х2=4

Ну Вы немного утрируете :shock:

Вместо того, чтобы
1. изначально не допускать таких ошибок
2. после указания клиентов на такую глупую ошибку - быстро её исправить (списав на "технические трудности", например),

банк стал в позу, и выдал гениальный по своей тупости ответ в стиле "сами дураки, НБУ запрещаит такое". (И никого в банке не смутило, что все остальные украинские банки проводят такие операции - наверно все они нарушают, и 1 конкордушка - законопослушный).

Когда этот вариант не прокатил, и даже форумные новички засмеяли "компетентный отдел", - банк выдал правильный ответ.

Но сделал этот как исключительное одолжение клиентам, как результат титанических умственных усилий "юристов"

И никто не извинился за ошибку, за предоставленные неудобства, за неверный первый ответ. Никто не поблагодарил клиента(ов) за внимательность, и за информацию об ошибке, "которая поможет банку стать лучше".

А зачем? Не много ли себе эти клиенты позволяют? Ишь, чего захотели - банк поучать как работать!

В ситуации с "налогообложением кешбека vs процентного дохода" банк повёл себя так же. Но ошибку не признал и не исправил. И так сойдёт!

Вы немного агрессивно реагируете :(
Банк не становился в позу, и не стал врать, что "нет технической возможности". Отдел давший первый ответ, действовал по действительно существующему закону НБУ, но СПАСИБО всем тут присутствующим, данный вопрос был отправлен мной в разные службы для выяснения действительно правильной ситуации и правильного действия.
Ответ что был отправлен сегодня утром, никак не говорит о том, что делает клиентам одолжение и что все остальные дураки...
Если подумать глобально, то ошибка получается моя, что ответ был отправлен не туда куда нужно изначально, а значит и задача с моей стороны была поставлена не верно; при данных обстоятельствах прошу Вас ругать исключительно меня

P.S. делать как все - не всегда значит делать правильно
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:37

  Вкладчик1234 написав:
  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:В ситуации с "налогообложением кешбека vs процентного дохода" банк повёл себя так же. Но ошибку не признал и не исправил. И так сойдёт!

Не надо путать. Там ситуация двоякая, т.к. доход можно признать пассивным.

Ситуация двоякая. А реакция была однозначная :)

После таких угадаек правильных ответов, и попыток сделать из клиента дурака с помощью ответов компетентного "юридического отдела", заберу свои скромные валютные монетки с голды. А то вдруг потом выяснится, что есть какая-то постанова НБУ, про которую знает только конкордушка, которая запрещает выдавать доллары с карты?

Меня пугает уровень ошибок, а так же реакции банка на ошибки. Тут проверять нужно буквально каждую операцию и каждое начисление (вспомним недавний "новый процессинг" и начисление процентов). Лично для меня такой головняк по сравнению с возможной выгодой - не устраивает.

Доходную в грн пока оставлю :)

Новый процессинг был не у нас :) Это был Альфа Банк -если не ошибаюсь... У нас был новый бэк, и мы старались максимально и комфортно для клиентов совершить перпеход и исправляли ошибки.
При похожем переходе (Универсал банк? - врать не буду, не помню) - банк перестал просто работать 2 недели, со всеми деньгами клиентов на счетах, без возможности ими пользоваться... может преукрашаю, но смысл есть.

Если мы будем смотреть на другие банки, то давайте хамить клиентам как приват, и не реагировать на претензии клиентов....

Опять же, делать как все, не значить поступать правильно.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:40

Вкладчик1234
Прошу простить мои демагогии заранее....
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:40

  Банк Конкорд написав:Отдел давший первый ответ, действовал по действительно существующему закону НБУ,

Т.е. следующий противоположный ответ - уже нарушает этот "закон НБУ"?
Т.о. у нас есть 2 противоположных ответа ("нельзя" и "можно"), и оба соответствуют каким-то законам. "А так можно вообще?"

  Банк Конкорд написав:Ответ что был отправлен сегодня утром, никак не говорит о том, что делает клиентам одолжение и что все остальные дураки...

Сначала ответ был "нельзя". Второй ответ был такой "мы тут подумали, и решили, что всё-таки можно разрешить".

Ни "извините за неправильный ответ", ни "спасибо, что нашли ошибку".

А "В результате проведения глубокой юридической экспертизы Банк принял решение о возможности ".

Это не "банк принял решение", а "банк только узнал, что так можно". А можно это было всегда, и разрешения никакого не требовалось

Ну спасибо, что разрешили. Уже не надо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:46

  Вкладчик1234 написав:...

Чего хипишовать то?

Разрулили вопрос, хоть и в странном ключе - "все ....,а мы дартаньяны". Тут минус конечно.

С другой стороны, когда юридически грамотно тыкают носом в законы - банк это понимает, не в пример привату при Коломоиче. Это плюс.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:48

  Вкладчик1234 написав:
  Банк Конкорд написав:Отдел давший первый ответ, действовал по действительно существующему закону НБУ,

Т.е. следующий противоположный ответ - уже нарушает этот "закон НБУ"?
Т.о. у нас есть 2 противоположных ответа ("нельзя" и "можно"), и оба соответствуют каким-то законам. "А так можно вообще?"

На самом деле можно, как со всеми законами есть разные пункты и разные трактовки.

  Банк Конкорд написав:Ответ что был отправлен сегодня утром, никак не говорит о том, что делает клиентам одолжение и что все остальные дураки...

Сначала ответ был "нельзя". Второй ответ был такой "мы тут подумали, и решили, что всё-таки можно разрешить".

Ни "извините за неправильный ответ", ни "спасибо, что нашли ошибку".
  Банк Конкорд написав:мы хотим поблагодарить Вас за внимательное отношение

  Вкладчик1234 написав:А "В результате проведения глубокой юридической экспертизы Банк принял решение о возможности ".

Ну спасибо, что разрешили. Уже не надо

А вину за неправильный первый ответ я беру на себя, приношу свои извинения
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:08

Чтобы закончить этот оффтоп, я скажу что претензий не имею :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:09

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Если мы будем смотреть на другие банки, то давайте хамить клиентам как приват, и не реагировать на претензии клиентов....
У Привата можно минимизировать общение с живым персоналом, достаточно возможно многие вещи делать самостоятельно.
В какой-то степени это компенсирует пренебрежение к клиентам. IMHO
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